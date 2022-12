Spare penger? Du trenger ikke få bilen i år

Det ligger an til litt av en innspurt for bilkjøperne i år. Fra nyttår blir alle nye biler dyrere. Da kommer nye avgifter som gjelder fra 1. januar 2023.

Samtidig er det rekordstore lagre av nye biler i landet, flere tusen av dem står på Drammen havn. Utfordringen nå er å få klargjort bilene, få dem ut til forhandlerne og så registrere dem før nyttår.

Det som skjer avgiftsmessig fra årsskiftet er to ting: Alle biler får en ny vektavgift. I tillegg får elbiler moms på den delen av kjøpesummen som eventuelt overstiger 500.000 kroner.

Jul med mye jobbing

HEKTISK: Drammen havn er første stopp for veldig mange nye biler som kommer til Norge. Her er det nå smekkfullt av biler. Foto: NTB

En typisk familie-elbil til oppunder 600.000 kroner, går opp rundt 40.000 kroner i pris. For dyrere elbiler blir pris-påslaget naturligvis enda større.

I bilbransjen er mange glade for at det bare er 2. juledag som er helligdag i år. For dette blir en jul med mye jobbing.

Derfor er det en gladnyhet for både bransjen og bilkjøperne bransje-nettstedet BilNytt.no nylig kom med: Nemlig at Skattedirektoratet har fastslått at det er når bilen blir registrert som teller – ikke når den blir overlevert til kjøperen.

Mener regjeringen kortslutter elbilsatsningen

Levere ut på nyåret

Selve utleveringen av biler lå an til å kunne skape mange problemer. Det handler rett og slett om kapasitet og logistikk ute hos forhandlerne, som ikke er dimensjonert for ekstreme topper som dette.

Nå blir det mye enklere, ved at bilene kan registreres i desember. De man ikke rekker å levere ut denne måneden, kan man så ta på nyåret.

Kaller nye avgifter en skikkelig nedtur

Fått flere biler

JOBBE-JUL: Veldig mange i bilbransjen får en travel jul i år, her handler det om å få registrert flest mulig biler.

Slik det ser ut nå, vil desember gå inn i historien som den måneden med flest nyregistreringer, noensinne. Her handler det i hovedsak om biler som har blitt bestilt for flere måneder siden og som kundene har ventet på.

Importørene har jobbet på spreng med å skaffe biler. Etter det Broom kjenner til, har mange også fått flere biler enn de hadde forventet, mot slutten av dette året. Det bidrar til ekstra trykk helt på tampen av året.

Her er bilene som øker mest i pris

Denne saken ble først publisert på Broom.no.