Det har aldri vært flere bruktbiler til salgs i Norge

Det norske bruktbilmarkedet har vært svært livlig i år. Ved utgangen av november var det registrert over 475.000 eierskifter i Norge, nesten like høyt tall som rekordtallet fra året før.

Et økende antall biler på Finn.no utover høsten har ført til at 2022 blir ny rekord for nettstedet, som er en hovedkanal for bruktbilomsetning her i landet. I skrivende stund ligger ca 70.000 brukte biler ute for salg på Finn.no.

Tregere for de dyreste bilene

– All time high er et faktum – vi ligger litt over forrige rekordår, 2018. Ukentlig gjennomsnitt ligger hårfint over 71.000 biler, som er litt mer enn i 2018. Det høye 2018-tallet hadde for øvrig mye sammenheng med at det kom relativt store antall leasingbiler tilbake denne sommeren, sier forretningsutvikler Terje Dahlgren i Finn Motor til Broom.

Han bekrefter at bruktbil fortsatt går bra, men at det er en tendens til at det går tregere med de dyrere bilene.

– Av store og dyre biler kommer det flere biler inn enn hva som går ut for tiden. Rimeligere biler er det til gjengjeld klart bedre fart på. Elbiler går heller ikke så raskt ut som før.

De som kjøpte denne for noen år siden, gjorde noe smart

Vektavgift og moms

Dahlgren legger til at det for tiden er klart flest diesel- og bensinbiler på bruktmarkedet. Dieselbiler står alene for nærmere halvparten av bruktbilomsetningen via Finn. Det omsettes også flere bensinbiler enn elbiler, selv om tilbudet av elbiler er litt større i antall.

Fra nyttår venter nye faktorer som vil påvirke bilsalget – både av nye og brukte biler. Da innføres den nye vektavgiften for alle biler – og moms for elbiler over 500.000 kroner.

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i samfunnet, er det ventet at nybilsalget kan gå noe ned – og at interessen for brukte biler kan komme til å øke. Det er også knyttet stor spenning til salgsutviklingen for elbiler, og hvorvidt de nye avgiftene vil få en del elbilkunder til å miste interessen.

Stor oversikt: Dette er bruktbilene med minst feil

Utsette bilkjøpet

OPP I PRIS: Bestselgeren BMW IX er en av elbilene som blir dyrere fra årsskiftet. Denne får både vektavgift og moms på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner.

– Utover høsten i år har vi sett at ordreinngangen på mange modeller i nybilmarkedet har gått ned. Det vises ikke på registreringsstatistikkene i starten, fordi mange av bilene som nå leveres ut er bestilt for til dels lenge siden. Men når ventelistene er tatt unna og bilene levert ut, vil det helt klart merkes, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.

– Kan dyrere nybiler fra nyttår være positivt for de som skal selge bruktbil?

– Helt klart. Det er mange ting som spiller inn samtidig nå. Dyrere biler, økte renter, høye strømpriser og generelt mye pessimisme. Mange vil nok da kunne tenke at det er lurt å utsette bilbyttet, eller de dropper nybil og sparer penger ved å kjøpe brukt i stedet. Likevel tror jeg vi også vil få en nedkjøling på bruktmarkedet fremover. Det er veldig mange biler til salgs og det vil komme veldig mange flere inn de kommende månedene, fordi det utleveres så mange nybiler, sier Skogstad.

Nå er det brennhett på bruktbilmarkedet

Veldig kurante biler

REKORD: Det er nå rundt 70.000 biler til salgs på FInn.no. Det gjør også at det er mye å velge mellom for de som vil ha bruktbil.

Han peker på at markedet er fragmentert. Noen biler selges veldig raskt og til gode priser, andre blir stående lenger.

– Elbiler går raskest unna, tregest går det med bensinbilene. Mange har lenge spådd dieselbilenes død, men på bruktmarkedet dominerer de fortsatt. SUV-er og stasjonsvogner med dieselmotor er fortsatt i mange tilfeller veldig kurante bruktbiler. Slik vil det også være i året vi snart går inn i, avslutter Skogstad.

Disse bruktbilene selges det flest av

Denne saken ble først publisert på Broom.no.