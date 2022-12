Svindal klar for ny satsning: – Det blir veldig spennende

I løpet av en mesterlig alpinkarriere ble Aksel Lund Svindal kjent som «The King of Speed». Og med to OL-gull, fem verdensmesterskapstitler og 36 verdenscupseire er han en av tidenes største alpinister.

I år byttet alpinlegenden utforløyper med racerbaner, og kjørte for første gang full satsning i Porsche Sprint Challenge Scandinavia – sammen med Ingemar Stenmark og Prins Carl Philip.

Fra å aldri ha sittet i en racerbil et halvt år tidligere, kjørte den norske skikongen til førsteplass i debutrennet på Scandinavian Raceway. Etter sesongslutt kan Aksel se tilbake på en imponerende inntreden i Porsche Sprint Challenge Scandinavia med totalt fire pallplasser.

Nå bekrefter Aksel at han er klar for en ny satsning, når han tar steget opp til Porsche Carrera Cup Scandinavia i 2023.

Høye forventninger

Mesterskapsbyttet til Porsche Carrera Cup Scandinavia vil gi ytterlige utfordringer i form av en splitter ny bil og enda tøffere konkurranse.

TEAMET: Aksel her sammen med Ingemar Stenmark og Prins Carl Philip.

– Jeg er veldig fornøyd med debutsesongen hvor jeg har lært mye og utviklet meg som fører, sier Aksel Lund Svindal.

– Samtidig har jeg høye forventninger til neste sesong og mesterskapsbyttet. Jeg kan banene ganske bra etter årets sesong, men skal samtidig lære meg en helt ny bil og har stor respekt for det høye nivået som utøverne har i Porsche Carrera Cup Scandinavia. Det kommer til å bli veldig kult, men også spennende, forteller Aksel i en pressemelding.

Råd fra Dennis Hauger

I år har han kjørt en Porsche Cayman 718 GT4 Clubsport. En racerbil bygget av Porsche Motorsport, med midtmontert boksermotor på 425 hestekrefter.

NY SATSNING: Alpinutstyr er byttet ut med hjelm og kjøredress.

Til neste år braker det løs i siste generasjon Porsche 911 GT3 Cup, også den bygget av Porsche Motorsport, med hekkmontert boksermotor på 510 hestekrefter. Bilen har hverken ABS-bremser eller andre hjelpesystemer, så her er alt overlatt til fører.

I forbindelse med de to mesterskapenes delkonkurranser på Rudskogen Motorsenter i september tidligere i år fikk Aksel muligheten til å prøve en Porsche 911 GT3 Cup, nærmere bestemt bilen som Formel 2-fører Dennis Hauger kjørte som gjestebil under Porsche Festivalen. Hauger, erfaren til tross for sin unge alder, hadde gode råd å gi Aksel.

– I ettertid kan jeg innrømme at jeg var veldig nervøs før jeg satte meg inn i bilen. Mer kraft og ingen assistansesystemer, i en bil som Dennis skulle konkurrere med like etterpå. Ingenting kunne gå galt. Men da jeg gikk ut av bilen, var det bare én tanke i hodet mitt – jeg skal kjøre løp i en bil som denne en dag! Da Porsche Sverige spurte om jeg ville ta motorsportsatsingen til neste nivå, nølte jeg ikke et sekund, sier Aksel.

Film-aktuell

GROMT: Porsche 911 GT3 Cup er utstyrt med en hekkmontert boksermotor på 510 hestekrefter.

– Å ha Aksel Lund Svindal i mesterskapet i 2023 føles helt fantastisk, sier Thomas Johansson, sportsdirektør, Porsche Carrera Cup Scandinavia.

– Aksel viste i Sprint Challenge hvor seriøst han tar en utfordring som dette, men også at han har talent for racing. Det skal bli utrolig interessant å følge ham i den kommende sesongen og se hvor langt ambisjonsnivået hans kan ta ham.

Porsche Carrera Cup Scandinavia er sportsbilprodusentens offisielle eliteserie i Skandinavia, hvor alle førerne kjører identiske Porsche 911 GT3 Cup biler. Serien har offisiell status som det svenske mesterskapet for GT-biler, den er et av verdens mest populære merkemesterskap og finnes i elleve land.

Sesongpremieren for 2023 er helgen 12 – 13. mai på Scandinavian Raceway i Anderstorp.

Aksel Lund Svindal er også aktuell med dokumentaren «Taming Speed» som hadde premiere på Viaplay den 8. desember, hvor man følger alpinlegendens motorsportsatsning i Porsche Sprint Challenge Scandinavia.

