Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: GR86 og BRZ er to vellykkede produkter av samarbeidet mellom Toyota og Subaru. De små fireseters sportsbilene med bakhjulstrekk og lav pris er en favoritt blant de fleste som har kjørt dem.

Derfor lovet det godt da Toyota og Subaru skulle samarbeide om sine første elbiler bZ4X og Solterra respektive, med erfaringer fra Toyotas elektrifisering og Subarus firehjulsdrift.

FREMKOMMELIGHET: En rekke instillinger og oppsett av bilens firehjulstrekk- og andre systemer gjør at du kommer deg frem praktisk talt over alt. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Problemer

Etter noen problemer med hjulboltene og påfølgende utsettelser ble Toyota bZ4X lansert i oktober med umiddelbar kritikk for det elektriske systemet. WLTP-rekkevidden på inntil 466 kilometer viser seg å være utopi, og med oppgraderte modeller og klimaanlegget på er du heldig hvis du klarer 30 mil.

Nå er søstermodellen Subaru Solterra også lansert, og situasjonen er ikke noe bedre for den.

Legg til ytre faktorer Subaru-eiere er kjent for å elske, som kuldegrader, snøvær og bratte bakker, og rekkevidden blir katastrofalt dårlig. En kjøretur opp og ned til Sjusjøen fra Lillehammer med en skitur i mellom i en håndfull kuldegrader, litt is på bilen, snødekte veier og omfattende bruk av varme i kupeen, seter og ratt, ga et strømforbruk på 30,5 kWh pr. 100 kilometer.

Kjøreturen fra Lillehammer til Nebbenes noen mil Nord for Oslo i motorveihastighet med smeltende is på bilen, våt veibane og fullastet bil ga omtrent samme resultat (29,7 kWh/100 km) , noe som skulle bety en rekkevidde på rundt 20 mil. Det er for dårlig i en moderne og mellomstor SUV til en pris rundt momsgrensen på 500.000 kroner avhengig av versjon.

KREVENDE: Kuldegrader, snø, is og bakker påvirker forbruket i negativ retning, noe en tur fra Lillehammer til Sjusjøen og tilbake, med skitur imellom, bekrefter. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Buffer

Etter den påkrevde ladingen var bilen fri for is og trafikken litt tettere, slik at forbruket lå på 24,9 kWh med litt mer variert kjøring. En rolig kjøretur med lite last, tørr veibane og noe varmere temperatur ga et forbruk på 21,9 kWh over en håndfull mil, men fortsatt høyt over det oppgitte på 18,0 for denne bilen i Sport-versjon.

Nå hevder riktignok både Toyota og Subaru at de har en større buffer i bunn av batteriet som tillater noen ekstra kilometers kjøring, men det hjelper ikke på rekkeviddeangsten for deg bak rattet.

Å sette seg inn i en fulladet bil vinterstid og avlese en rekkevidde på 398 kilometer i instrumentpanelet mot WLTP-tallet på 416 er ikke spesielt dårlig, men når du skrur på klimaanlegget reduseres rekkevidden til 274 kilometer. Det kan du kanskje klare hvis du putrer rundt under gunstige forhold, men Subaru-eiere er historisk mer kjent for å takle mye av det veinettet har å by på utenfor storbyen. Subarus såkalte symmetriske firehjulstrekk har også hjulpet dem med å takle alt det norsk vinterklima kan by på og da øker forbruket ytterligere.

KOMFORT: Setene er faste og gode med greie justeringsmuligheter for en god sittestilling. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Fremkommelighet

Firehjusdriftsystemet ser imidlertid ut til å fungere utmerket, med sine mange kjøresystemer.

De vanlige Eco, Normal og Sport påvirker først og fremst gassresponsen, mens X-Mode med Snow/Dirt og Deep snow/Mud tilpasser drivlinjen effektivt til underlaget. I tillegg vil Grip Mode gi deg konstant krabbehastighet mellom 2 og 10 kilometer i timen, Downhill Assist Control det samme mellom 4 og 30 kilometer i timen, mens antispinn kan skrus av når du selv ønsker å ta litt mer kontroll.

Elbiler generelt viser seg meget effektive på glatt underlag og Subaru Solterra skuffer ikke, hverken på is eller i dyp snø. Akselerasjonen og toppfarten bør holde for de aller fleste, mens de mest lekne vil savne å kunne skru av stabilitetskontrollen for å leke Petter Solberg, i hvert fall i vinterhalvåret.

Når du før eller siden, og da helst før, blir nødt til å lade, er ikke ladekapasiteten like god i praksis som på papiret. Dette gjelder for øvrig de fleste elbilene, men greit å merke seg at lading fra 10 til 80 prosent gjerne tar 50 minutter og ikke 30 som ladekapasiteten på 150 kW skulle tilsi. Fra rundt 80 prosent faller dessuten ladeeffekten betydelig, så skal du forberede en langtur må du ha tid til det også.

REDUSERER: Med snø og is på bilen og på veien samt kuldegrader og bratte bakker påvirker rekkevidden i betydelig grad. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Feilsøking

Nå skal ikke Subaru få skylden for at en av to Mer-ladere og flere av ladepunktene ved Ionitys superladere på Råholt var ute av drift, eller at Elbilforeningens ladebrikke ble avvist på de øvrige. Elbilforeningens app var for øvrig også nede for medlemmene denne onsdagen i november, så feilsøking ble ekstra vanskelig, selv om en hyggelig foreningskonsulent forklarte problemene på telefonen.

Etter forsøk på manuell betaling med kredittkort i Ionity-appen, ble løsningen en telefonsamtale med ytterligere en hyggelig og hjelpsom kundekonsulent. Denne gangen hos Ionity, som la inn kortet manuelt og vi fikk endelig strøm, etter en halvtimes surring inn og ut av bilen i fem kuldegrader og snøfokk.

En eldre mann med noen fysiske utfordringer så ut til å være enda mer fortvilet på vegne av sin elbil.

Situasjonen var ikke mye bedre hos Kobles ladestasjoner på Rudshøgda hvor ladebrikken igjen ble avvist, slik kredittkortet også ble. Etter ny manuell registrering av ladebrikken i Kople-appen kom likevel strømmen på, og meldingen i Subaru-appen om «Avbrutt lading» viste seg heldigvis å være feil. Hos Fortum Charge & Drive på Nebbenes på vei hjem fra fjellet fungerte for øvrig både ladestasjonen og ladebrikken eksemplarisk, så alt er ikke bare trist.

UNIK: Utformingen og enkelte materialvalg gjør Subaru Solterras interiør ulikt alt annet. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Trivelig

Inne i bilen er det imidlertid fint å være med et elegant interiør, både når det gjelder utforming og materialvalg. Noe hardplast finner du nedover i bilen, men panorama soltak, Harman Kardon-stereo, varme i baksetene og elektriske forseter i kunstskinn med tilt og god støtte gjør det trivelig ombord. Selv om den automatiske utstigningskontrollen enkelte ganger ikke fører setet frem igjen ved start.

Et tøft skinnratt med omfattende betjening av blant annet fartsholder, regenerering, stereo, stemmestyring og instrumentpanel fungerer bra. Noe av dette kan avleses i instrumentpanelet, som er plassert langt frem og over rattet, ikke ulikt Peugeots vellykkede i-Covkpit.

En 12,3 tommers berøringsskjerm hvor blant annet navigasjon med ladesøking, audioanlegget og Apple CarPlay betjenes fungerer også bra, men ladeinformasjonen er dårlig og batteriprosenten fraværende.

En stor luke i midtkonsollen kompenserer litt for fraværet av hanskerom og takhøyden i baksetet er lav for høye og mørke, mens det romslige 60/40-delte bagasjerommet har ekstra plass til ladekabler.

ROMSLIG: Du kan savne skiluke gjennom baksetet, men det er god plass både i bagasjerommet og de baksetene du bruker. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Dugging

Det nevnte klimaanlegget fungerer heller ikke tilfredsstillende, da det tar tid å få bort dugg både foran og bak med Defroster-funksjonen, mens Auto-funksjonene ikke alltid holder for å unngå ny dugg under kjøring. Noen feilaktige lyd- og lysvarslinger om innsnevring, veiarbeid, kø og «Sjåførkontroll utilgjengelig»(?) dukker også opp, men varsling av fotobokser er det lett å sette pris for for glemske sjåfører.

Blant forskjellene på bZ4X og Solterra er at Subaru har permanent firehjulstrekk. flere innstillinger i kjøremoduser og ratthendler for regenering, samt fastere fjæring og tyngre styrefølelse. Kombinert med faste og gode seter er bilen en fornøyelse å kjøre på både rette, svingete, flate og humpete veier. Blant likhetene er en drøss med sikkerhetssystemer som gir dem fem stjerner i Euro NCAP og trolig kvalitet på øverste nivå.

Fasongen på de to bilene er lik, men utformingen av fronten, lyktene, hekken og enkelte detaljer skille dem litt fra hverandre. Uansett ser Solterra bra ut og den har mange av de egenskapene en Subaru-sjåfør vil like, men de vil ikke like den beskjedne rekkevidden som står til stryk.