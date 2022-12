Nå er den billig – derfor tror vi prisene vil stige

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Jeg ser at 30-års jubileumet for Volvo 850 markeres behørig i siste utgave av bladet VolvoKlassiker. Fin historie om modellen der.

Synes ikke du også det er påfallende at vi så godt som aldri ser noen Volvo 850 på veien nå? Var denne første Volvo-modellen med forhjulsdrift mindre slitesterk enn de foregående Volvo-modellene med bakhjulsdrift? Hilsen Volvo-entusiast.

Benny svarer:

Heisann og takk for interessant spørsmål.

Jeg må innrømme at jeg også har tenkt de samme tankene som deg innimellom. Det er nok flere forhold som spiller inn her. Både i forhold til at den sjelden sees på veien som alminnelig bruksbil – og at den samtidig ikke har samme klassiker-status som for eksempel Amazon og 240.

For det første hadde modellen et kort liv. I alle fall til Volvo å være. Etter bare fem år ble den, med en del modifiseringer, til Volvo V70. Med det ligger det definitivt en begrensing i hvor mange som faktisk ble produsert.

Det sammen med at det faktisk er 27 år siden produksjonen av modellen opphørte, er nok grunnen til at den ikke er et vanlig syn langs veiene lenger. Så gamle biler er stort sett borte fra trafikken, enten det er snakk om Volvo, Hyundai eller Opel.

KLASSIKER: Volvo 850 er nok også en kommende klassiker. Bilen på bildet, en T-5R, er det allerede.

Den generelle kvaliteten og driftssikkerheten på Volvo 850 er god. Men, igjen: Bilene begynner å bli gamle og de er mer kompliserte å skru på, blant annet med mer elektronikk, enn «de gamle gode» modellene. Som forresten ikke alltid var like gode de heller.

Les også: Noen elsket Volvo XC90 – andre fikk en endeløs rekke med problemer

Tror på prisstigning

Hardcore-entusiastene mener ofte at «ekte Volvo» har bakhjulsdrift og langsgående motor. I 850 er det tverrstilt femsylindret-motor og forhjulsdrift. Det oppleves nok som både uvant og litt for moderne for en del. Men 850 var ikke først med det. Det var 480 i 1986.

Dette bidrar nok likevel til å gjøre modellen noe mindre populær i samlerkretser. Enn så lenge. Min spådom er at populariteten vil komme på litt sikt. Man ser tendensen allerede. Fine utgaver 850 T-5R, omsettes nå godt over 300.000 kroner. Det er ikke lenge siden de kostet 100.000 kroner.

Min erfaring er at samlermanien alltid begynner med toppmodellen, for så å spre seg nedover i modellsegmentet. Det tror jeg vil skje her også. Ganske fort til og med.

Om den oppnår samme popularitet som de klassiske med bakhjulsdrift tør jeg ikke mene noe om, men det vil ikke overraske meg.

En annen faktor er at det er langt vanskeligere å restaurere en 850 enn en Volvo P1800, eller 140. Til disse finnes masse nyproduserte deler. Det gjør det ikke til 850. Her handler det om å kjøpe en så fin og komplett bil som mulig om man går med tanker om å ha den som Volvo-klassiker.

Kanskje er det rett og slett nå man bør kjøpe seg en fin 850? Det ligger et godt knippe biler ute på bruktmarkedet, i veldig varierende stand. De billigste koster fra 10.000 kroner. Det gjorde både Amazon og 240 en gang i tiden også. Nå må man ofte henge på en null til. Volvo 850 er nok på prisbunnen nå.

Artikkelen er først publisert av broom.no.