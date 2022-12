Slik så det ut på taket – da ble det bråstopp

De aller fleste skjønner viktigheten av å skrape bort is på front- og sideruter av bilen før man kjører avgårde. Her er også reglene klare: Slurver du, risikerer du både bot og førerkortbeslag.

Like mange er nok ikke bevisst på at det også er viktig å fjerne snø fra andre steder på bilen, da særlig panseret og taket.

Det fikk kontrollørene til Statens vegvesen erfare da de denne uken hadde kontroll på Os utenfor Bergen.

I løpet av kontrollen fikk fire biler bruksforbud, fordi de hadde for mye snø på taket.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

NEDSNØDD: Dette bildet er fra en kontroll i Trøndelag. Politiet var ikke imponert og ga kjøreforbud. Foto: Politiet.

Skli fram og ned

Dagsavisen skrev først om denne saken. Til dem forklarer kontrolleder Steinar Atle Våmartveit kjøreforbudet slik:

– Fordi det er en fare for at snøen skal skli frem og ned over frontruten ved oppbremsing. Er det mye snø vil ikke vindusviskerne klare å få den bort og føreren har dermed ingen sikt fremover.

Dette er spesielt skummelt når været blir mildere. Da kan våt og tung snø begynne å løsne på taket og så skli fremover.

Les også: Livsfarlig latskap: Her kan lappen ryke

(Artikkelen fortsetter under bildet).

TRAVELT?: På denne bilen er mye feil. Regelen er at du skal skrape et felt like stort som det vindusviskerne dekker av frontruten. I tillegg må du fjerne snøen på taket. Foto: Statens Vegvesen

Kan få bot

Tørr snø er også skummel ved at den virvles opp og treffe frontruten. Er det mange kuldegrader, risikerer du da at den fryser mot en varm frontrute, det kan ødelegge sikten på ett blunk.

Samtidig kan dette også skape problemer for andre biler. Kjører du bak en bil med mye tørr snø på taket, kan du risikere å havne i en skikkelig snøføyk, som igjen kan skape skumle situasjoner.

Bilister som blir stoppet med for mye snø på bilen får i utgangspunktet kjøreforbud, inntil de har fjernet nok av snøen. I mer graverende tilfeller kan dette også resultere i bot.

Artikkelen er først publisert av broom.no.