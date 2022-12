Solgte billig bruktbil – så startet problemene

(Denne saken, fra spalten «Spør Benny» , ble først publisert på Broom).

Spørsmål:



Hei Benny. Jeg solgte en Honda Jazz fra 2005. Den ble solgt for en billig penge og jeg fikk den EU-godkjent før salget. Jeg presiserte i annonsen at den «selges som den er».

Nå, en måned etterpå, kommer kjøperen ut av det blå og krever at jeg dekker 50 prosent av reparasjoner som relaterer seg til service og utskifting av deler og fylling av diverse oljer på den.

Kjøper sjekket ikke noe på bilen før han betalte og dro av gårde med den. Det er snakk om 15.000 kroner i påkost, hvor jeg skal betale halvparten – ifølge kjøper.

Bilen ble solgt for 30.000 kroner. Jeg har ikke hatt den på service det ene året jeg hadde den. Siste service ble tatt i 2017.

Jeg synes det er urimelig at han ikke sier fra på forhånd at han skal reparere bilen og vil at jeg skal dekke halvparten. Da hadde jeg i alle fall hatt muligheten til å heve kjøpet.

Er det jeg som er urimelig her når jeg har lyst til å si: Dette må du bare finne deg i å betale selv når bilen er 17 år gammel og ble solgt billig?

Takk på forhånd for svar.

Benny svarer:

Oisann – dette er en kjedelig situasjon å havne i. For begge parter.

Her er det også mye å ta tak i og jeg skal forsøke å gi deg både gode og riktige råd om hvordan dette kan håndteres.

Når jeg ikke kjenner alle detaljene i saken og ei heller vet noe om bilens tilstand, hva dere har avtalt og hva kontrakten inneholder, må svarene betraktes som litt generelle. Jeg kan også legge til at jeg mener du har en relativt god sak her, slik i utgangspunktet.

Det du kan tas på her er om du har holdt tilbake opplysninger om feil og mangler du burde ha opplyst om.

Eller at bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å forvente, i forhold til pris, kilometerstand og alder. Noe som kjøper neppe når fram med på en 17 år gammel bil til 30.000 kroner. Det sier seg selv at dette er en godt brukt bil.

Det du kanskje burde opplyst om er at det er lenge siden bilen har hatt service. Uten at det betyr mye her. Ellers så trekker en fersk EU-kontroll opp. Selv om det ikke er det samme som service.

Det at kjøper går i gang med å reparere bilen og attpåtil forventer at du skal dele på regningen, uten å avklare/avtale dette med deg først er helt feil framgangsmåte. Dette kan du bare høflig, men bestemt avslå. Det er ikke slik det fungerer. Jussen rundt dette er klinkende klar. Med mindre dette er avtalt eller står i kontrakten.

Det at vedkommende velger å kjøpe bilen uten å undersøke den, eller sjekke den først, styrker også din sak. Særlig når det i tillegg står i annonsen at den selges «som den er».

Kjøper har også noe som heter undersøkelsesplikt. Hva det innebærer ligger jo i ordet. Det virker ikke som vedkommende som kjøpte din bil tok det så nøye. Men en plikt er en plikt, den kommer man ikke fra. At vedkommende ikke fulgte den, er ikke ditt problem. Det er jo også slik at jo eldre og billigere en bil er, jo nøyere bør den undersøkes før kjøp.

Mitt inntrykk er at kjøper her har helt urealistiske forventinger om både framgangsmåte og hvordan ting faktisk fungerer og hva man kan forvente av en gammel og billig bil. Eller at vedkommende innehar frekkhetens nådegave og rett og slett «prøver seg».

Jeg ser heller ikke noen grunn til at du skal gå med på heving av kjøpet her. Ikke etter så lang tid og heller ikke når vedkommende har reparert og kostet på bilen uten å avklare dette.

Disse kravene imot deg kan du bare bestemt avslå og fortsatt sove godt om natten.

Ønsker deg lykke til og håper dette løser seg på en grei måte.