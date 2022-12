Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTESTER: Det er 13 år siden første generasjon BMW X1 dukket opp på markedet. Nå er tredje generasjon kommet til Norge, men denne gangen er det en fullelektrisk versjon BMW presenterer.



BMW iX1 er bare 4,5 meter lang, men i videoen over får du vite hvor god plassen egentlig er, og hvorfor dette kan bli en svært populær bil i Norge når leveringen for alvor starter i 2023.

Full test av BMW iX1 kan forøvrig leses her.

Populær

Siden introduksjonen i 2009 har BMW X1 vært selskapets tredje mest populære bil i Norge etter elbilen i3 og BMW 3-serie. Det er så langt registrert nærmere 15.000 BMW X1-er (og en håndfull iX1) i Norge, men siden den nye elbilversjonen nå rulles ut, er det grunn til å tro at antallet vil øke kraftig neste år. BMW iX1 koster fra 506.500 kroner inkludert mva. og vektavgift på 18.875 kroner i 2023.

Den norske BMW-importøren opplyser om at over 1000 nordmenn la inn bestilling da det ble åpnet for dette i høst.