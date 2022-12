Mange dropper billån – og leaser heller bilen

Mange velger i dag å lease bil i stedet for å kjøpe. For tiden utgjør leasingavtaler rundt 40 prosent av alle nybilkjøp. Med andre ord er det mange som velger denne løsningen. Mest vanlig er leasing over tre år, men fire år er heller ikke uvanlig.

Med leasing betaler kunden som regel en andel av det totale leiebeløpet som forskudd, mens resten fordeles på 36 måneder – eller 48 måneder, for de som velger fire års leasingperiode.

Det er leasingselskapet som står som eier av bilen, mens det er leasingtakeren – kunden – som er ansvarlig for forsikring og vedlikehold. De siste årene har det likevel blitt mer og mer vanlig at serviceavtale inkluderes i månedsleien.

Eie eller leie bilen? Det er ikke alltid godt å vite

Restverdien bestemmer

– Hva er egentlig smartest av leasing eller lånefinansiering av bilkjøp?

Vi stiller spørsmålet til forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea:

– Det er veldig vanskelig å finne en endelig fasit på dette spørsmålet. Mye avhenger for eksempel av hvilken bil som er aktuell. Leasingselskapet fastsetter jo en restverdi i det enkelte tilfellet. Denne restverdien bestemmes blant annet av hvor populær den aktuelle bilmodellen er – og dermed hvor lett eller vanskelig det vil være å selge den brukt etter endt leasingperiode.

– Restverdien er dessuten bestemmende for hvor høy månedsleien blir, sier hun videre.

Forbrukerøkonomen viser dessuten til at det i dag har dukket opp et tredje alternativ til eierskap av bil, nemlig bilabonnement.

Kundens ansvar

– Dette er et spennende alternativ til leasing. Dessuten er det relativt lett å velge hva som i hvert tilfelle er riktig av bilabonnement eller privat leasing. Skal bilen brukes daglig, vil det lønne seg med leasing. Dersom bilen blir stående ubrukt i perioder, vil derimot bilabonnement kunne være en riktigere og mer økonomisk gunstig løsning, legger hun til.

– Uansett om du leaser eller kjøper bilen, er det en del kostnader du som kunde er ansvarlig for. Dette gjelder forsikring, trafikkforsikring, service og vedlikehold, og selvsagt bompenger, drivstoff, spylevæske og andre løpende driftsutgifter, sier Derya Incedursun.

Uansett finansieringsform er det kundens ansvar å passe på vedlikeholdet av bilen. Stadig flere inkluderer nå servicepakke i for eksempel leasingavtalen. Foto: iStock Foto: broom

Lettvint

– Likt er det også at bilen jo taper seg i verdi for hvert år den brukes. Dette kommer til uttrykk i restverdien for leasingbilen – og innbytteverdien når du selv eier bilen og skal bytte den inn i en ny. Har du leasingavtale eller billån med flytende rente, vil stort sett også renteutgiftene være like, legger hun til.

Incedursun ser ikke veldig mange fordeler med leasing.

– Noen fordeler er det selvsagt, som for eksempel at du kan bytte bil med et minimum av innsats hvert tredje år. Du slipper å sette i gang hele salgsprosessen for å kvitte deg med bilen, men kan nøye deg med å levere den tilbake til forhandleren.

Konflikter om slitasje

– Leaser du bil, påvirker ikke bilholdet låneevnen din, selv om banken alltid sjekker betalingsevnen også. På den annen side får du ikke noe rentefradrag ved månedsleie – og med leasing opparbeider du heller ikke noen egenkapital.

– Det ligger kanskje en annen fallgruve her også?

– Det er en mulig ulempe der, ja. Som leasingkunde kan du risikere å få til dels store ekstra kostnader når leasingavtalen utløper. Har du da påført bilen mer enn det forhandleren definerer som «normal slitasje», eller kjørt lenger enn avtalt, er det du som får regningen for dette. Og den kan bli stor, det er alt for mange eksempler på konflikter rundt dette som har blitt rådyre for kunden, forteller Derya Incedursun til Broom.

