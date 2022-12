NAF: Fortsatt ladekaos for elbileierne

I går presenterte regjeringen sin nye strategi for hurtiglading av elbiler. Den kommer etter en langvarig debatt rundt særlig betalingsløsningene. I dag er det mange aktører som krever at du bruker deres app eller brikke for å få betalt for ladingen.

Det kan gjøre det både tungvint og komplisert å få ladet elbilen.

Sentralt i regjeringens nye strategi er at alle nye ladestasjoner skal ha krav om kortbetaling, fra 2023. Enten kortlesere, eller mulighet for tæpping.

Fortsatt app-kaos

NAF mener imidlertid at dette kravet vil ha lite å si for elbileierne:

– Krav om kortlesere på nye ladestasjoner høres kanskje fint ut, men dette kravet endrer ingenting. De aller fleste nye hurtigladere kommer nå med kortlesere uansett. Det viktige er at det på de 4.000-5.000 allerede eksisterende ladestolpene rundt om i landet vil være app-kaos i mange år fremover, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Braadland sier at NAF hadde forventet at regjeringen kom med et påbud om «e-roaming», som i praksis påbyr alle ladeselskapene å åpne opp alle gamle og nye ladestasjoner digitalt:

Vipps-sjefen: Feil å bygge flere tusen «tæppe-tårn»

Det blir krav om kortlesere på alle nye ladestasjoner fra nyttår. NAF mener dette kravet endrer lite og ingenting for elbilisten.

Betale med telefonen

- Åpen, digital lading er framtidens løsning for elbilister. Da kan du bruke din ene favoritt-app på telefonen til å starte og stoppe lading på alle landets og etter hvert Europas ladestolper, sier han.

I en undersøkelse utført av Norstat for NAF tidligere i år, sa flertallet at de foretrekker å betale for lading med telefonen.

Ny EU-regel endrer lading av elbil – også i Norge

Det er nå over 600.000 elbiler på norske veier. Det setter også press på ladeinfrastrukturen.

Lot muligheten gå fra seg

– I fremtiden kobler elbilisten bilen til ladestolpen, og så gjør bilen og laderen opp betalingen seg imellom. Det er slik opplevelsen er hos for eksempel Tesla i dag. Åpen, digital løsning er et viktig første skritt på veien dit, sier Braadland.

NAF mener at kravet om åpen, digital lading kunne vært innført fra 2023.

– Det er forbrukervennlig, og det kunne kommet på plass kjapt og rimelig. Den muligheten lot regjeringen gå fra seg, og det er synd for alle landets elbilister, sier Braadland.

Nå blir ladeprisene synlige på helt ny måte

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.