Dag Arne ble møtt av dette synet da han skulle på jobb

Bildeltyverier fra lastebiler har eksplodert den siste tiden. Nå slår Norges Lastebileier-Forbund (NLF) alarm og mener Tollvesenet og politiet må komme sterkere på banen.

En av dem som har fått oppleve dette på kroppen er Dag Arne Halvorsen fra Larvik.

Han driver Dag Arne Halvorsen transport, og kjører for Unicon betongstasjon i Larvik. I forrige uke kom han på jobb til et trist syn.

Vite hva de gjør

– Allerede før jeg var kommet til bilen hadde jeg fått SMS fra bekjente som lurte på om jeg hadde vært og skrudd på bilen. Jeg skjønte derfor at noe var galt, forteller Halvorsen.

Da han fikk se bilen var mesteparten av fronten demontert.

– De skal virkelig vite hva de gjør, for det er store og tunge deler på en betongbil. Alt var utført på en profesjonell måte. For å få åpnet fronten på den måten de hadde gjort, har de måttet åpnet sentrallåsen. Hele panseret og stigtrinnet var også skrudd av, forteller Halvorsen.

Føler seg ikke trygg

Han sier at han var heldig siden han fikk bilen raskt reparert og på veien igjen.

– Andre har nok ikke vært like heldige, og spesielt for de som har fått mange biler ødelagt og frastjålet deler, kan det være snakk om måneder før de er i full drift igjen. Det betyr mange tapte kroner i inntjening, sier Halvorsen.

Han synes hele situasjonen er kjempefrustrerende.

– Jeg føler meg ikke trygg lenger. Vi forsøker å parkere bilene så godt vi kan inntil vegger og innenfor bommer med overvåking, men det ser ikke ut til at tyvene bryr seg om det. Nå må det komme på plass bedre kontroller på vei ut, slik at vi kan få stoppet tyvene, mener Halvorsen.

PROFESJONELT: Måten fronten var demonter på, viser at disse tyvene vet hva de driver med. Privat/Dag Arne Halvorsen Foto: broom

Lukrativt for kriminelle

– Tollvesenet og politiet må kontrollere grenseovergangene ut av landet mye mer. Meldingene vi får kan tyde på at dette er utenlandske bander som stjeler, fyller varebiler med tjuvgodset, og setter snuten nedover i Europa. Det er derfor viktig at de stanser biler på vei ut av landet, ikke bare inn, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, i en pressemelding.

Han mener at både den generelle prisøkningen i samfunnet, og mangelen på tilgjengelige deler fra fabrikk, gjør at det blir mye mer lukrativt for kriminelle å stjele deler.

– Når gevinsten er høy, og sjansen for å bli tatt er så lav når politiet ikke har nok kontroller, så kommer vi nok bare til å se en økning i problemet framover. Når bandittene ikke bruker de mest kontrollerte grenseovergangene må man i større grad bruke kamerateknologi, og samarbeide med myndighetene i nabolandene som kan stanse og kontrollere biler man mistenker, sier Mo.

Økte kontroller?

Underdirektør i tolletatens grensedivisjon, Kari Klævold, forteller at tyveriene som er nevnt overfor i utgangspunktet er en sak for politiet.

– Tolletaten har derimot et godt samarbeid med politiet og etatene har gode rutiner for utveksling av informasjon med hverandre, blant annet i saker som gjelder grensekryssende kriminalitet, forteller Klævold.

Av hensyn til den operative kontrollvirksomheten har hun ikke anledning til å gå inn på hyppigheten på kontrollene de foretar seg, eller om det er økte kontroller.

Politiets hovedoppgave

–På generelt grunnlag kan vi si at vi deler informasjon med politiet i saker hvor det er grunn til å undersøke om noen forbereder, begår eller har begått en handling som kan medføre straff som er høyere enn seks måneders fengsel, sier Klævold.

Avslutningsvis understreker hun at det er politiet som har som hovedoppgave å avdekke tyvegods, og at hun derfor ikke kan si noe om tyvegods som eventuelt er avdekket.

