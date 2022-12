VW-sjef: – Det er fullstendig kaos

Volkswagens fabrikk i Wolfsburg, Tyskland er et av verdens største fabrikkanlegg for biler. Det var her VW-eventyret startet. Helt tilbake i 1938. De første årene med den legendariske Bobla og senere Transporter.

Nå produseres blant annet suksessene VW Golf og Tiguan der. Planen er at fabrikken skal utbygges ytterligere og at man skal få mye av elbilproduksjonen dit også.

Som kjent har de siste årene vært utfordrende for bilbransjen. Både korona, krigen i Ukraina og ikke minst mangelen på halvledere har stukket solide kjepper i hjulene.

Kaos og prishopp

VWs Wolfsburg-anlegg produserer i år rundt 400.000 biler. Det er godt under halvparten av fabrikkens kapasitet.

Lang ventetid på mange nye biler har vært en av konsekvensene. Det er på ingen måte over ennå.

VW-sjefen selv, Thomas Schäfer sier:

– Det er fullstendig kaos i deler av leverandør-kjeden.

I noen tilfeller har leverandører kansellert bestillinger med én dags varsel, samtidig som prisen på halvledere har skutt i været med en økning på hele 800 (!) prosent.

Får ikke bygd ferdig bilene

– Det er absurde summer og en katastrofe for bransjen, sa Schäfer videre på en pressekonferanse forleden.

Dette forårsaker alvorlige forsinkelser i produksjonen og bidrar til at bilene ikke kan ferdigstilles.

Dermed tyder mye på at vi må belage oss på ventetid på mange nye biler framover også.

