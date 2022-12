De siste årene har det vært mange episoder med vogntog, som med dårlig eller mangelfull dekkutrustning, har skapt skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

Vinterdekk er påbudt også for tungbiler over 3.500 kilo. Men likevel viser det seg at noen slurver med dette, eventuelt helt bevisst bryter reglene.

Ti sommerdekk

Denne uken har Statens vegvesen hatt kontroll på Svinesund. Og her var det flere som ikke var skodd etter forholdene.

Verst var et polsk vogntog som rullet inn til kontrollen på ti sommerdekk. Her ble det bråstopp og bruksforbud.

Et vogntog fra Serbia hadde to dekk som ikke tilfredsstilte kravene til vinterdekk, disse måtte byttes før videre kjøring.

Flere på sommerdekk

Et vogntog fra Tsjekkia manglet vinterdekk på framaksel, også her ble det stopp.

I tillegg stoppet kontrollørene en 3,5 tonns bil fra Polen som hadde sommerdekk. Også her ble det stopp og beskjed om å skaffe seg egnede dekk før videre kjøring.

Strengere krav

Reglene for dekk på tunge kjøretøy har blitt strammet inn. 1. november 2020 ble det innført nye regler her. Dekk på styrende foraksel og drivhjul på tunge kjøretøy må nå være merket med det såkalte alpesymbolet.

Løpehjul og tilhenger vil fortsatt ha et minstekrav om M+S-merking (mud and snow). Krav til mønsterdybde er minimum 5 millimeter på samtlige hjul.

