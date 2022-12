Det skjedde noe rart med prisene – da begynte vi å google

Hvert år lager Google en oversikt på nordmenns mest brukte søk. 2022-utgaven er akkurat ute. Her har Google har blant annet sett på hvilke søkeord som har økt mest i volum sammenlignet med året før.

De ser også på søk som begynner med «hva» og «hvorfor». Og i sistnevnte kategori finner vi noe mange med bil har lurt på i året som snart er over:

«Hvorfor er diesel dyrere enn bensin».

Snudd på hodet

Det er ikke så rart. I mange år har vi vært vant til at prisen på diesel har holdt seg godt under bensinprisen. På det meste har literprisen for diesel vært mer enn to kroner lavere enn bensin.

Når dieselbiler generelt bruker mindre drivstoff enn biler med bensinmotor, har dette vært et hyggelig regnestykke for mange.

Men i 2022 har dette blitt snudd på hodet. Mange steder har diesel vært to-tre kroner dyrere per liter enn bensin.

Starter dieselaggregater

NAF er blant dem som har sett nøyere på hvorfor:

– En av de viktigste årsakene analytikerne trekker frem, er at Europa bruker diesel som erstatning for russisk gass til å lage strøm. I Tyskland stenger man gasskraftverkene og starter dieselaggregatene. Siden Norge konkurrerer om den samme dieselen, øker prisene i Norge også, har myndighetskontakt Thor Egil Braadland i NAF tidligere uttalt.

En annen årsak er at russiske raffinerier, som lager diesel av råolje, lenge har vært en stor leverandør av diesel til Europa.

NORMALT: Slik er vi vant til å se differansen mellom bensin- og dieselpris: Bensin litt dyrere enn diesel. Foto: broom

Prisene falt utover høsten

Når leveransene fra Russland bremser, stiger prisene. Den europeiske raffinerikapasiteten går så mye remmer og tøy kan holde, men det er ikke nok til å dekke etterspørselen. I perioder får faktisk Europa nå levert diesel fra kinesiske raffinerier.

Prisene var på topp i sommer. Da så vi dieselpriser tett oppunder 30 kroner per liter. Ut over høsten har imidlertid prisene sunket, og nå er literpris rundt 18-19 kroner ikke uvanlig. I det siste har vi også sett tendenser til at prisen på bensin og diesel har blitt mer lik.

«Hvorfor» på Google i 2022:

Hvorfor feirer vi pinse

Hvorfor angriper Russland Ukraina

Hvorfor er strømmen så dyr

Hvorfor streiker lærerne

Hvorfor er Taliban i Norge

Hvorfor er ikke Sverige med i Nato

Hvorfor streiker SAS

Hvorfor er diesel dyrere enn bensin

Hvorfor jod ved atomulykke

Hvorfor flagger vi i dag

(Artikkelen er først publisert av Broom)