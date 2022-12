Det går brennfort mot nye avgifter på nybiler i Norge. Ikke bare får elbilene fra årsskiftet moms på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. I tillegg kommer vektavgift på alle biler.

Det gjør at det nå er full fart ute hos mange forhandlere, som registrerer så mange biler som mulig før nyttår.

Et av merkene som virkelig har hatt det travelt i det siste er BMW. I november hadde de sin beste registreringsmåned noensinne på det norske markedet, det ligger også an til en svært god desember.

Kan ikke leveres ut

Men nå avslører bransje-nettstedet BilNytt.no at BMW har måttet stanse utleveringen av enkelte elbilmodeller, på grunn av motorfeil.

BilNytt.no skriver at flere kunder har fått beskjed om deres i4 eller iX likevel ikke kan leveres ut, på grunn av «feil med motoren». Dette skal gjelde rundt 25 prosent av det planlagte volumet.

Bilene blir imidlertid registrert på eier nå, for utlevering senere. Det er viktig for å da komme inn under årets avgifter.

BMW i4 kan også ha motorfeil og aktuelle biler er derfor berørt.

Ventet lenge på bilen

Kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Group Norge bekrefter leveringsstoppen overfor BilNytt.no:

Kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby understreker at BMW ikke leverer ut biler med mulige feil.

- Kvalitetskontroll har avdekket at det på grunn av en produksjonsfeil kan oppstå slitasje og skader på et hjullager i den elektriske motoren som benyttes i flere av våre elbiler, deriblant BMW i4 og BMW iX. Vi forstår selvsagt at dette er ikke er beskjeden flere av våre kunder ønsker å få nå, all den tid de allerede har ventet lenge på sin nye bil. Det er likevel BMW sine globale retningslinjer å ikke utlevere nye eller brukte biler med mulige kjente feil til kunder, sier Tegneby.

BMW registrerte 2.205 nye biler i november og ble med det Norges nest største bilmerke denne måneden, bare slått av Tesla.

Lite juleferie

Kunder som allerede har fått biler som kan være berørt av feilen, vil bli kontaktet direkte av BMW. Det er ikke kjent at det skal ha vært noen ulykker eller at det er forbundet med fare å bruke bilene.

BMWs forhandlere får nå en utfordring med å lagre alle bilene som blir registrert opp. Hos mange ligger det også an til lite juleferie i år. Her blir det viktig å få utnyttet alle dagene frem til og med fredag 30. desember.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.