Ikke på skattetoppen? Så mange biler får du til under 50.000,

I dag tidlig ble skattelistene for 2021 lagt frem, det merkes godt på de aller fleste nettaviser.

Men hva hvis du er langt unna skattetoppen og må kjøpe bil deretter? Jo, da er det heldigvis fortsatt veldig mye å velge mellom.

En kjapp sjekk på finn.no viser at det i skrivende stund er nesten nøyaktig 7.500 brukte biler til salgs, med prisforlangende på 50.000 kroner og lavere.

Da tenker du kanskje at dette i hovedsak er gamle og slitne biler? Vel, noen faller absolutt i de kategoriene, men det er også veldig mange greie bruktbiler i denne prisklassen.

Du kan for eksempel få en Mercedes E-Klasse, en Fiat 500 – eller en BMW 3-serie. Bare for å nevne noen få.

Retro-suksessen Fiat 500 finnes det ganske mange av på bruktmarkedet, også denne til under 50.000 kroner.

Direktørbil og stor SUV

Brooms bilekspert Benny Christensen har mange år bak seg i bilbransjen, han har også vært borti mange billige bruktbiler.

– Som alltid med bilvalg gjelder det å starte med å definere litt: Hva trenger du – og hva har du lyst på? Ikke minst også: Hva har du råd til? På det siste punktet er det også veldig viktig å tenke på hva økonomien din tåler av kostnader underveis. De vil komme, men i varierende grad, sier Benny.

– Noen bruktbiler er tryggere å kjøpe enn andre?

– Ja! I denne prisklassen kan du få godt voksne direktørbiler og digre SUV-er. De er nesten uten unntak skumle kjøp. Så kan du få massevis av fornuftige familiebiler, med god plass. De er i utgangspunktet tryggere, men tilstanden kan variere enormt. Dette er nok bilklassen der du bør sjekke aller best. Så finnes det også en god del mer sjeldne biler, mange også med entusiastfaktor. Her er det bare å lete seg fram, fastslår Benny.

Les mer om brukt Mercedes i vår store bruktbil-guide her:

BMW 7-serie og konkurrentene Mercedes S-Klasse og Audi A8 er også innen rekkevidde til under 50.000 kroner. Men det kan fort bli dyre biler å eie.

Noen funn fra finn

Akkurat det har vi naturligvis gjort, her er noen av de vi har funnet i sistnevnte kategori til 50.000 kroner:

DS3 fra 2011, gått 146.000 kilometer.

Dodge Journey fra 2010, gått 285.000 kilometer.

Alfa 147 fra 2004, gått 197.000 kilometer.

Volvo 240 fra 1991, gått 281.000 kilometer.

BMW 1-serie fra 2006, gått 161.500 kilometer.

Peugeot 206 Cab fra 2002, gått 150.000 kilometer.

Lincoln Mark VII fra 1992, gått 116.000 kilometer.

Jaguar X-Type stv fra 2005, gått 172.000 kilometer.

Her er Benny på bruktbiljakt, men ikke til seg selv

Tidligere eiere viktig

– Det er ett veldig viktig råd som gjelder når man kjøper bil i denne prisklassen: Det er å sjekke bilen godt! Det koster litt å ta en test hos NAF. Viking eller på et verksted, men de pengene kan veldig fort være spart inn. Sjekk også historikken til bilen godt. Et så komplett som mulig servicehefte er et stort pluss, det samme er en fersk EU-kontroll, sier Benny.

– Og så sier du ofte at tidligere eiere er viktig?

– Det er riktig. Det kan være enorm forskjell på en bil med én eller to ryddige eiere – kontra en bil som har hatt mange eiere. Det aller beste er å kjøpe fra noen som har interesse for bil og som skjønner at biler trenger stell og oppfølging underveis. Finner du en slik eier og en slik bil – da kan mye være gjort!

Tåler du noen bulker? Da er det penger å spare

Nybilmarkedet i Norge har endret seg enormt de siste årene, det smitter også over på bruktmarkedet.

Færre om hver bil

– Elbilbølgen har presset ned prisen på mange bruktbiler, hvordan merkes det i praksis?

– Mange har byttet ut fossilbilen sin de siste årene. På bruktmarkedet ser vi også at stadig flere vil ha elbil. Det gjør at det blir færre potensielle kjøpere på mange biler. Dermed blir de tyngre å selge. For de som skal kjøpe er det naturligvis positivt. Det gjør at du kan være mer selektiv, også at det går an å prute på mange biler. Dermed er det også mulig å gjøre gode kjøp, selv om prisen ikke er veldig høy, avslutter Benny.

Betalte 80.000 kroner for bilen, ble lurt trill rundt

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.