Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



HYUNDAI: 6. november startet forhåndssalget av nye Hyundai Ioniq 6. De 600 første bilene ble revet vekk på kort tid, og nå vises den i Norge før leveringen starter i andre kvartal neste år.

Den ser kanskje ikke så diger ut på bildene, men nye Hyundai Ioniq 6 har en akselavstand på 2,95 meter.

Det er fem centimeter mer enn du får i en Porsche Taycan, som indikerer at Ioniq 6 ikke behøver å være fullstendig upraktisk selv om fasongen er mindre pragmatisk enn det nordmenn flest etterspør i en elbil.

STØRRE ENN DU KANSKJE TROR: Hyundai Ioniq 6 er 4,85 meter lang og har en akselavstand på 2,95 meter. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Solid rekkevidde

Hyundai Ioniq 6 er imidlertid ikke ment å være noen millionbil. Med bakhjulsdrift, 228 hestekrefter og 614 kilometers rekkevidde koster den fra 499.900 kroner før avgifter, mens utgaven med firehjulsdrift koster 30.000 kroner mer. Da får du 325 hestekrefter og rekkevidde på 583 kilometer.

0 til 100 går unna på 7,4 sekunder – eller 5,1 sekunder om bilen har firehjulsdrift.

Felles for de to motoralternativene er et batteri på 77, 4 kWh og hurtiglading på heftige 239 kW. Ifølge Hyundai er det ladeeffekt nok til å ta deg fra 10 til 80 prosent kapasitet på 18 minutter.

IKKE MANGE VALG: Hyundai Ioniq 6 har det meste av utstyr som standard, men glasstak, 20-toms felger, metallic lakk og LED takbelysning koster ekstra. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Standardutstyr

Rekkevidden kan i seg selv virke forlokkende, men det er verdt å notere seg at tallene er basert på Ioniq 6 med 18-toms felger. Velges det 20-toms felger, som vist på bildene, synker rekkevidden til 545 kilometer om bilen har én motor, og videre ned til 519 kilometer for utgaven med to motorer.

Hyundai har valgt å inkludere det meste av utstyr i prisen, bortsett fra felgoppgraderingen, soltak, metallic lakk og kameraspeil tilsvarende det du får på en Audi e-tron.

Ioniq 6 kan forøvrig trekke en tilhenger på 1.500 kilo og har mulighet for taklast på 80 kilo. Bagasjerommet har en kapasitet på 401 liter, mens det er plass til 45 liter under panseret.