Cathrine var på julehandel – da hun kom ut så bilen slik ut

At bilen brenner, er et mareritt for alle bileiere. Flere opplever dette hvert år, og nylig ble drosjeeier Cathrine Stemmen Nilsen fra Hvaler rammet.

Det var ikke hvilken som helst bil som brant heller. Bilen som gikk opp i røyk kommer fra London Electric Vehicle Company, og er populært kalt «London-taxi». En ladbar hybrid med stor batteripakke. Den var eneste taxi i distriktet som var spesialinnredet for å kjøre rullestolbrukere.

Ulykken skjedde en onsdags ettermiddag i 16-tiden, mens Cathrine og mannen var inne og handlet i Østfoldhallen. Bilen hadde da stått ubrukt mer og mindre det siste halvåret, forteller Cathrine til Broom.

Dette opplever flere tusen nordmenn hvert år

Ikke kult

– Vi kjøpte den i januar 2020, rett før pandemien. Vi kom oss gjennom den perioden, selv om vi var spente, men oppdaget fort at vi rett og slett hadde fått en mandagsbil. Feilene florerte, og spesielt var vi plaget av mange elektroniske feil.

– Derfor ble bilen mindre og mindre brukt, og det siste halve året har den stort sett bare vært ute på noen få private turer. Risikoen for nye feil var for stor – og stopp på grunn av «Error» med kunder i bilen synes vi ikke er kult. Spesielt ikke når vi var på tur til lege eller sykehus med pasienter. Nå hadde vi avtalt en helgetur med en rullestolbruker, og derfor ville mannen min kjøre en tur for å teste at alt var i orden. Vi avtalte å møtes i Østfoldhallen for å gjøre unna litt julegavehandel samtidig, forteller hun.

Avhørt

– Hva skjedde så?

– Jo, han kom litt senere enn meg – og gudskjelov at han parkert litt åpent ute på plassen, ellers kunne det ha gått ut over flere biler. Det som skjedde, var at min søster ringte meg og lurte på om det var min bil som brant? For å sjekke, gikk jeg inn på nettsiden til Fredrikstad Blad, som ofte er tidlig oppdatert på det som skjer. Det bildet jeg så der, gjorde at det bare var å betale og komme seg ut.

– Mer og mer brent luktet det jo lenger ut vi kom, så vi fikk litt sjokk, både mannen min og jeg. Da vi kom ut, var brannen allerede slukket, og politi og ambulanse var også på stedet. Som bileier ble det avhør, selvfølgelig.

Gjør dette ofte - unngå bilbrann

Bare asfalten var skadet

– Og bilen var det slutt på?

– Ja, der var det ikke mye igjen. Dette var den siste av denne typen London-taxi som ble tatt inn til Norge, så det var kjedelig at dette hendte, selv om det hadde vært veldig mye problemer med bilen. Jeg hadde ikke tenkt å kvitte meg med den på denne måten, understreker Cathrine Stemmen Nilsen.

– Vet du hva som var brannårsak?

– Vi tror det var en eller annen elektronisk feil som forårsaket brannen. Nå er vi bare kjempeglade for at brannen ikke førte til skader på hverken mennesker eller andre biler. Det heldige var at det var to ledige parkeringslommer på hver side av vår bil, så det eneste som kan sies å ha fått skade, var asfalten der bilen sto. Like fullt er det aldri noen god følelse at ens eiendeler skader noe eler noen i det hele tatt, legger hun til.

Morsom biltype

– Hva skjer nå?

RESTENE: "Det var en gang en London-Taxi". Foto: Privat Foto: broom

– Nå er dette en forsikringssak, så det jeg er mest spent på for øyeblikket, er om vi står oss økonomisk. Bilen kostet nesten én million, og vi har fortsatt mye lån igjen å betale.

– Hvorfor valgte du akkurat denne biltypen?

– Vi har vært alene om å ha rullestolbiler på Hvaler. London-Taxi kom med rampe på siden, slik at rullestolbrukeren kunne sitte nær sjåføren og prate. Samtidig er det en litt spesiell og morsom biltype, så vi håpet jo også på litt markedsføringseffekt, sier Cathrine, som legger til at den første taxien av denne typen i Norge var en gul bil på Hamar som kom i 2018.

Ståtiden er dyrest

– Mye feil la kanskje en demper på gleden over bilen?

– Ja, det var som sagt en utpreget mandagsbil. I begynnelsen var ikke dette så håpløst, fordi leverandøren fulgte opp veldig godt med en mekaniker som virkelig stilte opp ute hos oss for å finne og utbedre feil. Men etter at han sluttet, ble det også slutt på all service og imøtekommenhet fra leverandørsiden.

– Men bilen var vel fortsatt under garanti?

– Ja, den hadde 5 år eller 250.000 kilometer garanti, og var nå kjørt 130.000 kilometer. Men dette har ikke hjulpet oss nå. Det dyreste for oss som driver drosjenæring er heller ikke feilene – men all ståtiden, når bilen ikke kan brukes på grunn av feil.

Elbilen som begynte å brenne sto ikke til lading

I en boble

– Vurderer du en tilsvarende bil igjen?

– Nei, det blir ikke flere slike. Det blir ikke flere taxier i det hele tatt, for jeg legger ned den virksomheten fra nyttår. De siste par årene har økonomien i dette blitt for dårlig, fastslår Cathrine Stemmen Nilsen, som brukte litt tid på å komme seg over sjokket med den brennende bilen.

– Tenk om dette hadde skjedd på tur med kunder! Vi følte oss som i en boble de nærmeste dagene etterpå, slutter hun.

Stadig flere norske biler går opp i røyk

(Artikkelen er først publisert av Broom)