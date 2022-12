Teslaen ble skadet i vaskehall – nå er eieren dømt

Falkevinge-dører kaller Tesla selv bakdørene på sin Model X. De spesielle vippedørene har vakt stor oppsikt helt siden bilen ble vist første gang.

Men disse dørene kan også gi utfordringer. Det fikk en mann fra Follo erfare da han hadde sin Model X i en bilvaskemaskin.

Dørene åpnet seg nemlig inne i vaskehallen. Vedkommende som kjørte bilen inn, klarte ikke å lukke dem. Teslaen ble derfor kjørt ut av vaskehallen, mens programmet fortsatt gikk.

Dømt til fengsel

DYRT: Hvis bildørene åpner seg inne i vaskehallen, kan det gi betydelige skader på bilen. Foto: NTB Foto: broom

Bilen fikk skader, og dette ble dermed en forsikringssak. Problemet var bare at Tesla-eieren i skademeldingen ikke opplyste at bilen hadde skader fra før – som ikke ble påført bilen inne i vaskehallen. Det har nå fått alvorlige konsekvenser for ham.

Saken endte nemlig i retten. Lokalavisen Østlandets Blad skriver (bak betalingsmur) nå at mannen er dømt til fengsel i 21 dager. Dessuten må han betale 11.312 kroner til forsikringsselskapet og 2.500 kroner i sakskostnader. Dommen er for øvrig så fersk at den ikke er rettskraftig ennå.

Tidligere skader for 140.000 kroner

Forsikringsselskapet ante tydeligvis uråd da bilen ble taksert og begynte å grave i historikken. Det viste seg at Teslaen var kjøpt via en auksjonsnettside i fjor og da hadde omfattende skader i lakken.

En takstrapport konkluderte med at bilen fikk skader for nesten 13.000 kroner i vaskehallen – mens tidligere skader ble taksert til hele 140.000 kroner.

I dommen heter det at Tesla-eieren bevisst unnlot å opplyse om tidligere skader da han fylte ut skademeldingen. Han ble ikke trodd på at han hadde misforstått noe underveis i utfyllingen, Dermed ble han også dømt.

De ærlige kundene må betale

Arne Voll er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige. Han forteller at det ikke er uvanlig at bransjen avdekker saker som dette:

IKKE UKJENT: Arne Voll i Gjensidige forteller at forsikringsselskapene relativt ofte opplever svindelforsøk.

– Ofte kan fristelsen til å føre opp noe ekstra etter en reell skade skape store problemer. De stjeler fra fellesskapet og til slutt er det de ærlige kundene som må betale for de uærlige. Forsikringssvindel er et stort samfunnsproblem og det er bra at politi og domstoler slår hardt ned på dette, sier Voll.

I 2021 ble det rapportert om forsikringssvindel for til sammen 392 millioner kroner. I tillegg er det anslått at det er store mørketall her.

Bil på svindeltoppen

AVSLØRT: Eieren hevdet at bilen var stjålet, det viste seg å ikke stemme. Å dumpe biler i sjøen for å få dem til å "forsvinne" er ikke ukjent for forsikringsselskapene. Foto: Finans Norge Foto: broom

En tidligere undersøkelse viser at det er flest unge i alderen 18-29 år (25 prosent) som har jukset med skademeldingen.

Bil er på svindeltoppen, etterfulgt av svindel med innboforsikring og reiseforsikring. De største summene gjelder likevel svindel med syke- og uføreforsikringer. Og der er gjennomsnittsbeløpet på nesten 2 millioner kroner.

– Det er likevel viktig å poengtere at de aller fleste er ærlige. Erfaringer viser at de setter pris på at vi bruker ressurser på avdekke svik, avslutter Arne Vold.

Fem måter det svindles på

Melder inn forsikringstilfelle som ikke har skjedd

Overdreven skademelding

Endrer hendelsesforløp

Uriktig (tilpasset) skadetidspunkt

Fysisk arrangert skade

Kilde: Gjensidige

(Artikkelen er først publisert av Broom)