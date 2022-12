BILTEST: «Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det» heter det.

I Norge i 2022 snakker alle om rekkevidde, men mange velger likevel å redusere den ved å kjøpe større felger og mye utstyr til elbilen sin. Andre kutter rekkevidden ytterligere ved å velge høyytelsesversjoner av mer moderate familiebiler, som Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E og Skoda Enyaq.

I utgangspunktet er dette fornuftige SUV-inspirerte elbiler med egenskaper som gjør dem til bestselgere, som firehjulsdrift, konkurransedyktig pris, akseptabel rekkevidde og god plass. Nå kan du imidlertid legge til et betydelig antall kroner samtidig som rekkevidden reduseres for å få en bil som er enda raskere ut av lyskrysset, ved forbikjøringer og ut på motorveien.

Det er gjort større eller mindre endringer og justeringer på understell, styring og oppsett, men batteriet, størrelsen og design er stort sett det samme. Seter og interiøret er i varierende grad også oppgradert, men det er stort sett de samme bilene.

Skoda har fått dreis på interiøret i bilene sine og i Enyaq Coupé RS er det alcantara, kontrastsømmer og karbondesign som dominerer. Foto: Michael Groth / Finansavisen

Full gass

De fleste som har byttet til elbil har fått en bil med betydelig raskere akselerasjon enn de er vant til, enten de har kjøpt en Nissan Leaf eller Porsche Taycan. Tesla satte standarden med sin Model S allerede for ti år siden, men full gass i en elbil gir du bare hvis du skal tøffe deg, kjøre forbi eller for å unngå kollisjon når du skjønner at du burde stoppet inn i rundkjøringen. Akselerasjonen er gjerne så heftig at det kan føre til ubehag, spesielt for uoppmerksomme passasjerer.

Med flere hundre hestekrefter, høyt dreiemoment og umiddelbar respons gir elbileiere som kun bruker kjøretøyet til transport sjelden full gass. Likevel er det fristende å kjøpe en Performance-, GT- eller RS-versjon av de tre nevnte elbilene, for elbiler kan være morsomme.

Det er de selv om clutchpedalen er borte, lyden fraværende og rekkeviddeangst er blitt en del av virkeligheten. Star Wars-inspirert kjørelyd kan du riktignok velge i de fleste elbilene, men det er greit å venne seg til at opplevelsen er tilnærmet lydløs.

Fraværet av et tradisjonelt instrumentpanel, rene flater og én stor skjerm preger og identifiserer Tesla Model Y. Foto: Michael Groth / Finansavisen

Minst motor

En vesensforskjell på de tre testbilene er at Enyaq Coupé RS kun har 299 hestekrefter, mens Model Y Performance har 534 og Mustang Mach-E GT 487. Sistnevnte koster for øvrig nærmere 100.000 kroner mer enn de to andre, riktignok med mye utstyr inkludert, så noen av kriteriene for kjøp er lette å skille.

Utseendet skal vi ikke legge for stor vekt på, da smak og behag ikke kan diskuteres, men Tesla er mest preget av aerodynamikk, Skoda av fargen Mamba Green, mens Ford får mest pepper for bruk av Mustang-navnet. Baklykter lånt fra Ford-ikonet, lysende Skoda-grill og en paddelignende Tesla-front er også blant synlige karakteristika, men alle har sin favoritt.

Innvendig er Tesla mest særegen og brukervennlig, bare du blir vant til den spesielle utformingen uten det tradisjonelle instrumentpanelet og fraværet av knapper. Ford har også en stor, men vertikal skjerm, som har dårligere grafikk og brukervennlighet, i tillegg til en del vante elementer. Skoda har lånt mye fra sine I.D.-fettere, men det fungerer tilsynelatende bedre. Bortsett fra dårlig plass til høyre kne for langbente.

Rolls-Royce leverer med paraplyer i dørene, og Skoda skal ikke være noe dårligere. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Forskjeller

I RS-versjonen med mye alcantara over polstrede elementer, karbondesign, kontrastsømmer og litt plast, kommer Enyaq best ut i interiørkampen. Gode sportsseter i alcantara og RS-ratt med flat underkant og perforert skinn i grepsonene løfter også den sportslige følelsen.

Mach-E GT skiller seg mest ut ved de spesielle sportssetene med bedre støtte, selv om den øverste og markerte delen passer best for de virkelig bredskuldrete. Fargen Cyber Orange, sorte eksteriørdetaljer, noen GT-logoer og røde Brembo-bremsekalipere synes også, men det er effekten som utgjør den største forskjellen. Bilen har for øvrig også fått Magnaride-støtdempere, som tilpasser seg både oppsett, kjørestil og underlag, noe som kompenserer for at bilen er den tyngste av de tre.

De synlige endringene på Performance-utgaven av Model Y er få, men 21-tommers felger, aluminiumspedaler og spoiler i karbonfiber røper deg. Senket understell og Performance-bremser får du også glede av når du skal takle kreftene i bilen Tesla for anledningen har begrenset til 140 kilometer i timen. Kanskje like greit, for med en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 3,7 sekunder tar det ikke lang tid før du mister lappen i Norge.

Ford har et lite instrumentpanel og en stor stående skjerm i sitt utradisjonelle førermiljø. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Rett frem

Det gjør den like rask som Mach-E GT og hele 2,8 sekunder raskere enn Enyaq RS på sprinten fra 0 til 100 km/t. Nå er ikke akselerasjonen rett frem ensbetydende med lykke, da kjøreegenskapene under forskjellige forhold også er viktige.

Hos Ford og Skoda kan oppsettet i større grad velges, men endringer i styring og understell er liten i forhold til tradisjonelle biler med slike valg. Forskjellen i gassrespons er imidlertid stor, noe Tesla også lar deg velge. I det sportsligste oppsettet er det uansett hastigheten på høyrefoten som avgjør responsen, for drivlinjen reagerer umiddelbart.

Model Y er den letteste av de tre, men tyngdepunktet er så lavt hos dem alle, at det er vanskelig å merke forskjell da de alle er tunge. Da er forskjellen i dekkvalg viktigere, hvor Fords 20-tommere i 245/35-dimensjon ikke matcher de andres 21-tommerne, spesielt ikke Teslas like Pirelli P Zero i 255- og 275-bredde. Skodas P Scorpion dekk i 235- og 255-bredde biter seg også godt fast, så det er lov å ha det gøy.

Tradisjonelle SUV-er med flatt tak og rett bakluke må vike når ytelsesversjonene av elbilene overtar. Foto: Michael Groth / Finansavisen

Ladeglede

En lengre kjøretur i Indre Østfold på småkuperte landeveier med mye 80-soner, oversiktlige svinger og lite trafikk var verdt den drøye halvtimen på en 150 kw hurtiglader i etterkant. Firehjulsdriftsystemene i disse og de fleste andre elbilene får raskt bistand av ESP-systemene og optimaliserer kraftoverføringen raskere enn i praktisk talt alle bensinbiler.

Bremsene er imidlertid ikke alltid like gode, da overgangen mellom regenerering og stålskivene ikke alltid følger sjåførens intensjoner perfekt. Med regenerering på fullt eller såkalt e-pedal reduseres denne ufølsomheten noe, men vekten på to tonn eller mer er også en ulempe når hastigheten skal ned, gang på gang.

Styringen påvirkes også av vekten i negativ forstand, men tilpasser du farten etter forholdene kan du ha det gøy inn i og gjennom svingene, mens du ut av svingene nyter godt av den lynraske responsen, med mer nytelse jo krappere svingene er.

Skoda Enyaq Coupé RS, Tesla Model Y Performance og Ford Mustang Mach-E GT skiller seg ut både når det gjelder utforming, grill, lys og detaljer, i tillegg til fargen, selvfølgelig. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Økt forbruk

Rekkeviddepåvirkende elementer som temperatur, topografi og føreforhold er det lite å gjøre noe med, mens dekkvalg og kjørestil er det. Det er likevel overraskende hvor lite aktiv kjøring påvirker forbruket, sammenlignet med en bensinbil, hvor det er mulig å doble det. Så om du bruker noen minutter ekstra på lading etter å ha spart noen minutter på kjøringen er det verdt det. Kjør for livet.

NØKKELINFO: Skoda Enyaq Coupé iV RS Drivlinje: To elmotorer, AWD HK/kW/Nm: 299/220/460 0-100 km/t: 6,5 sek. Toppfart: 180 km/t Vekt: 2.180 kg L/B/H: 465/188/161 cm Batteri (netto): 77 kWh Rekkevidde WLTP: 504 km Ladekapasitet: 135 kw Tilhengervekt: 1.400 kg Bagasjerom: 570/1.610 liter Pris: Rimeligste 514.760 kr. Denne modellen 587.000 kr. Denne med utstyr 629.100 kr Pluss: Design

Interiør

Kjøreegenskaper Minus: Ytelser

Sidestøtte

Puslete instrumentpanel Design: Tøffere enn SUV-versjonen og med store hjul og skrikende farge synes du godt. Førermiljø: Lite instrumentpanel, men det meste andre stemmer godt. Kjøreegenskaper: Elbil på godt og vondt, men RS-ingeniørene har tatt noen positive grep. Ytelser: Dette bør holde for de fleste, men ikke i dette selskapet. Plass: Taklinjen spiser lite plass, men en frunk får du ikke. Mye for pengene: Du betaler ekstra for både for coupé og RS, og får litt ekstra. Konklusjon: 7 . Enda en elbil på MEB-plattformen, men klart den morsomste.

NØKKELINFO: Tesla Model Y Performance Drivlinje: To elmotorer AWD HK/kW/Nm: 534/393/660 0-100 km/t: 3,7 sek Toppfart: 250 km/t Vekt: 1.997 kg L/B/H: 475/192/162 cm Rekkevidde: 514 km Batterikapasitet (netto): 76,0 kWh Ladeeffektt: 250 kW Bagasjerom: 854/2.158 + 117 liter Hengervekt: 1.600 kg Pris: Rimeligste 519.990 kr. Denne modellen 599.990 kr. Denne med utstyr 673.832 kr Pluss Ytelser

Rekkevidde

Ladenettverk Minus Plastinteriør

Seter

Understell Design: Mer harmonisk enn Model 3, men fortsatt et såpestykke. Førermiljø: Minimalistisk og spesielt med en del plast og brukervennlig skjerm. Kjøreegenskaper: Komfortabel og velkjørende, men ruller og dunker litt på ujevnt underlag. Ytelser: Dette er i sportsbilklassen. Plass: Ikke størst i baksetet, men klargjort for syv seter. Mye for pengene: God på både ytelser, rekkevidde og lading, samt god plass og kult førermiljø. Konklusjon: 9 - Til denne prisen byr bilen på mye av alt og mest av noe.

NØKKELINFO: Ford Mustang Mach-E GT Drivlinje: To elmotorer, AWD HK/kW/Nm: 487/358/860 0-100 km/t: 3,7 sek. Toppfart: 200 km/t Vekt: 2.273 kg L/B/H: 474/188/161 cm Batteri (netto): 91,0 kWh Rekkevidde WLTP: 500 km Ladeeffekt: 150 kw Tilhengervekt: 750 kg Bagasjerom: 100+402/1.421 liter Pris: Rimeligste 472.300 kr. Denne modellen 675.500 kr. Denne med utstyr 698.500 kr Pluss Kjøreegenskaper

Ytelser

Design Minus Vekt

Vinterrekkevidde

Interiør Design: Like mye Crossover som SUV, og GT-versjonen gjør den enda tøffere. Førermiljø: Ikke premium, men greit med utstyr, velfungerende skjerm og gode seter redder dagen. Kjøreegenskaper: Komfortabel, men også lavere bil med justerbart og adaptivt understell. Ytelser: Forsvarer GT-logoen med sportbilakselerasjon. Plass: Dette bør holde for alle som ikke har irsk ulvehund og sumobrytere i familien. Mye for pengene: GT-versjonen forsvarer både familiealibiet og sportsbilambisjonene. Konklusjon: 8 - Det er mye å gledes over i den nye Ford Mustang Mach-E GT.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.