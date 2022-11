Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



ELBIL: «Gymkhana»-videoene gjorde rally- og rallycrosskjører Ken Block verdenskjent i 2008, der han sladdet en Subaru Impreza WRX STI sidelengs inn og ut av flyhangarer, og med imponerende presisjon rundet ulike hindre.

Siden er det blitt en hel bråte filmer, med Ford-er i ulike størrelser.



Villmannskjøringen er ellers en sport og livsstil som feires opp og ned i norske dalfører og bygder, og er mest kjent som råning. Denne nye varianten med elbil, kalles «Electrikhana».

– Jeg er vant med biler med forbrenningsmotor, og dette er noe helt annet. Jeg kan gjøre smultringer i 150 km/t rett fra stillestående, bare ved å bevege høyrefoten, sa Ken Block rett etter den første prøveturen.

4x4: Hvor mange HK elbilen har er uklart, men det later til å være plenty. Foto: Audi

Hyller 80-tallsikon

Spesialutgaven har to elmotorer, firehjulstrekk, chassis av karbonfiber og veltebur og sikkerhetsutstyr som kan blidgjøre de strengeste FIA-dommerne. Eksteriøret fra Audi Design, er utformet under ledelse av Marc Lichte, som en klar gest til rallygruppe B-ikonet Audi Sport quattro S1. Nærmere bestemt utgaven som Walter Röhrl vant bakkeløpet Pikes Peak med i 1987.

Block har satt råning i system, og den siste oppvisningen i Las Vegas gjør det klinkende klart at også elbiler kan kjøres sidelengs . Om vi får se Audi i Formula Drift, i kamp med blant annet Toyota, Nissan, BMW og Ford, gjenstår å se. Prototypen viser at det går an. Det spørs vel også når den publikumsvennlige sladdesporten omfavner elbiler i USA. Lyd og motorbrøl er halve moroa i motorsport, og ikke minste i den sirkuslignende drifting-grenen.

Beskjeden til rånemiljøet er klar, elbiler kan sladde bredt. Foto: Audi

F1-priser skremmer

Las Vegas har begynt planleggingen av neste års Formel 1-løp, som holdes 16.-18. november 2023. Red Bull ble med på hypen forleden, da de kjørte en Formel 1-racerbil gjennom kasinoet til Wynn Las Vegas.

Billettprisene derimot sjokkerer mange. De første billettene kostet fra 2.500 til 10.000 dollar pr. stykk, mens rimeligere billetter til 500 dollar stykket ble lagt ut for salg litt senere.