Filmet mens han kjørte i over 140 km/t – med toåring i bilen

At noen filmer egen råkjøring og legger det ut på nettet, er ikke helt uvanlig. Men en sak som nå har vært oppe i Hordaland tingrett skiller seg likevel ut.

En mann i 40-årene filmet mens speedometeret i sportsbilen viste 156 km/t. Han filmet også sønnen sin på to år som satt i passasjersetet, mens han råkjørte.

Dette la han så ut på Instagram, der han også la inn tekster på videoen, blant annet «Farten e ikke fort nok, gutten sovnet».

Det var NRK som først publiserte saken om dette.

Kjørte i 184 km/t

Politiet handlet etter at de fikk tips om saken. De beslagla bilen og gjennomførte en kontrollmåling samme sted som råkjøringen fant sted. Her kom de frem til at den reelle farten var på 141 km/t når speedometeret på bilen viste 156 km/t. Fartsgrensen på stedet var 80 km/t.

Dette var imidlertid ikke det eneste mannen måtte i retten for. Bare et par måneder hadde han blitt stoppet av sivilt politi, da ble han målt til hele 184 km/t i en 80-sone på Fjøsanger.

Får flere tips

FILMET TOÅRING: Underveis i videoen filmer mannen også sin to år gamle sønn, som satt i passasjersetet. Foto: Skjermdump/politiet.

Dommen ble fengsel i 60 dager. I tillegg mistet mannen førerkortet for fem år. For å få det tilbake etter denne tiden, må han ta førerprøven helt på nytt.

Broom har snakket med politioverbetjent Jostein Dammyr som er leder av Nettpatruljen i Øst politidistrikt, i forbindelse med en annen sak. Han forteller at de får flere tips i måneden, om råkjøring som blir lagt ut på sosiale medier:

– Ofte er det egne profiler eller kanaler som er opprettet for å vise sin egen råkjøring, forteller Dammyr.

Undersøker videomaterialet

– Vi får stadig tips omsaker som dette på sosiale medier, forteller politioverbetjent Jostein Dammyr ved nettpatruljen i Øst politidistrikt Foto: Politiet.

– Hvordan jobber dere med slike saker?

– Når vi får inn slike tips, undersøker Nettpatruljen videomaterialet, og vurderer grovheten i innholdet. Om innholdet eller omfanget anses som grovt, bruker Nettpatruljen ressurser på å forsøke og identifisere bil, fører eller eier av kontoen hvor videoen er delt.

Alle landets politidistrikter har i dag Nettpatrulje, og man kan enkelt komme i kontakt med disse via Facebook eller Instagram. Oversikt over Nettpatruljene finner man her: politiet.no/nettpatrulje

