En uke etter kjøpet oppdaget han at bilen var trafikkfarlig

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgrubene er mange! Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Ikke sjelden oppstår det uenighet etter en bruktbilhandel mellom private. Det var tilfellet i denne saken, der en vestlending hadde funnet det han mente var drømmebilen til salgs hos en kar i Innlandet. Bilen det handler om, er en Nissan 200 SX av 1997-modell, og handelen ble gjort i begynnelsen av februar 2020. Bilen var da kjørt 275.000 kilometer, og prisen de to ble enige om var 165.000 kroner.

Ikke noe rart at dette på sin tid var en drømmebil for mange: Med 200 hk var toppfarten 235 km/t, og den 1.305 kg tunge bilen gjorde unna 0-100 km/t på imponerende 7,5 sekunder.

Store rustskader

Ifølge kontrakten på den nå 23 år gamle bilen, garanterte selgeren at «understell er i bra stand» og at siste godkjente EU-kontroll var i august året før. Det fremgikk også at bilen ble kjøpt «som den er,» og at det var krysset av for at bilen er prøvekjørt og besiktiget, at bilen har rustskader og at den er helt eller delvis omlakkert.

Det skulle snart vise seg at bilens tilstand var en ganske annen enn ventet, noe som også fikk gjennomslag ved behandlingen i Forbrukerklageutvalget.

Allerede uken etter kjøpet kom det reklamasjon fra kjøperen, som hadde oppdaget feil på understell og store rustskader da han fikk bilen opp på bukk.

Slik tok Nissan 200 SX seg ut skrått bakfra. Foto: Nissan

Krevde heving

Ifølge klageren reklamerte han til innklagde samme dag som han oppdaget dette. I et klagebrev fra mars 2020, fremholdt klageren at bilen ikke er slik han kunne forvente, og henviste her til en tilstandsrapport fra et lokalt verksted, som konkluderte med at bilen «er i trafikkfarlig stand.»

Liten over feil og mangler som verkstedet fant, var både lang og omfattende – og mye handlet om rust og feil og mangler på understellet.

Klageren anførte etter dette at bilen er mangelfull, og «var i en helt annen tilstand enn det selger visste eller måtte vite.» Han krevde på denne bakgrunn heving av kjøpet og tilbakebetaling av kjøpesummen på 165.000 kroner.

«Showbil»

Innklagde avviste dette kravet, og mente at bilen ble både prøvekjørt og grundig undersøkt av klageren før kjøpet. Ifølge ham var klageren «blid og fornøyd» da han hentet bilen. Han hevdet at det «manglet ikke noe på bilen da den reiste fra meg.» Han mente dessuten at klageren hadde fått bilen billig, og at han måtte regne med noe rust – «det skjer alltid noe med disse bilene.» Han opplyste videre at han hadde informert klageren om at bilen ikke var en hverdagsbil, men en «showbil.»

Innklagde mente også at tilstandsrapporten bar preg av å være utarbeidet av bekjente eller venner av klageren.

Førerplassen i en modell for hjemmemarkedet Japan med høyreratt. Foto: Nissan

Svært trafikkfarlig

Klageren benektet å ha kjennskap til verkstedet som undersøkte bilen – og fremla i november 2020 en ny tilstandsrapport fra et annet lokalt verksted. Av rapporten derfra fremgår det at bilen ikke var prøvd på veien på grunn av tilstanden, fordi den «er i svært trafikkfarlig stand.» I rapporten er det listet opp en lang rekke feil som «minimum for å få bilen godkjent i dag.»

Listen omfatter rundt 30 punkter, og flere av disse samler opp flere feil. Mye handler om feil på understell og farlig rust. Blant punktene som blir nevnt, er ulovlig ratt og manglende papirer og godkjenning for senkesett.

Ikke forsvarlig å reparere

Verkstedets konklusjon lyder slik: «Vi kan ikke gi bindende pris på reparasjon av dette kjøretøyet. Det er altfor mye rust til at denne bilen er forsvarlig å anbefale reparert. En stipulert pris ut fra de feil og mangler som er listet opp her, vil gi en faktura på anslagsvis 250.000 – 300.000 kroner. Det er forutsatt at det ikke dukker opp overraskelser utover det som er nevnt.»

Saken gikk gjennom Forbrukerrådet som uforlikt, og havnet deretter i Forbrukerklageutvalget. Her ble det konstatert at rustskadene «innebærer at bilen er i vesentlig dårligere stand enn klageren kunne forvente ut fra forholdene ved avtalen,» og at «tilstanden på bilens understell utgjør en kjøpsrettslig mangel.»

200 SX hadde også plass til to i baksetet, men helst ikke fullvoksne. Foto: Nissan

Det ble heving

«Utvalget er av den oppfatning at opplysningssvikten om bilens understell, herunder de omfattende rustskadene, og manglende papirer på bilens senkesett, sammenholdt med ulovlig modifisert ratt, innebærer et vesentlig kontraktbrudd.

Forbrukerklageutvalget vedtok deretter enstemmig at kjøpet skal heves, og at innklagde betaler tilbake kr. 165.000,- til klageren. Innklagde ble også pålagt å betale en erstatning på kr. 1.796,- som dekning av utlegg til tilstandsrapport. For begge beløp gjelder forsinkelsesrenter.

Denne turbomotoren leverte gode ytelser - toppfart 235 km/t, og 0-100 km/t på 7,5 sekunder, noe som var imponerende på sin tid. Foto: Nissan

Slik er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

