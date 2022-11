Tunge kjøretøy med dårlig dekkutrustning, eller rett og slett mangel på vinterdekk, har vært et betydelig problem i mange år. Derfor har også Statens vegvesen hatt fokus på dette.

Nå har de akkurat gjennomført en større grensekontroll på Svinesund, Ørje, Magnormoen og Østby.

49 kontrollører fra Statens vegvesen har vært i aksjon

Konklusjonen er at de fleste har det meste i orden. Likevel er det alt for mange som slurver.

Fikk kjøreforbud

– Generelt vil jeg si at dekk og kjetting har blitt bedre i de senere årene. Av til sammen 2.605 kjøretøy som var innom de fire kontrollplassene, fikk 128 gebyr for mangler på dette. Det viser at de aller fleste nå begynner å få med seg at det ikke nytter å komme hit uten å ha vinterutrustningen i orden, sier Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Av de 3.353 tunge kjøretøyene som var innom kontrollstasjonene på Svinesund, Ørje, Magnormoen og Østby i løpet av uka, ble 1.061 underlagt kontroll. På 543 av de kontrollerte ble det avdekket feil eller mangler. 266 tilfeller ble vurdert til å være så trafikkfarlige at kjøretøyet fikk forbud mot å kjøre videre til feilen var rettet opp.

Vegvesenet har jobbet mye på grenseovergangene i sør denne uken, her fra kontrollen på Svinesund. Foto: NTB

Juggel i frontruten

– Kjøreforbud bli ilagt når vi for eksempel avdekker grove tekniske mangler eller når vi kommer over last som er dårlig sikret. Det siste ser vi dessverre litt for mange tilfeller av, sier Finstad, i en pressemelding.

Det er også mange som fikk kjøreforbud på grunn av juggel og utstyr i frontruten. Dette er direkte trafikkfarlig, og Statens vegvesen ber sjåførene om å ha frontruten slik at de har god sikt og at blindsonen på tunge kjøretøy ikke blir større enn den allerede er.

14 anmeldelser

I løpet av denne ukens grensekontroller ble det utstedt 12 anmeldelser til førere og transportfirma. Det ble også anmeldt to førere av lette kjøretøy.

De groveste overtredelsene var brudd på kjøre- og hviletidsreglene, manglende dokumentert yrkessjåførkompetanse og feil ved transporten.

Saken ble først publisert hos Broom.no