Prute på bruktbil: Slik gjør du det beste kjøpet

Akkurat nå er det Black Friday og Black Week over hele Norge. Men på bruktbilmarkedet er det lite av sånt. Et kjapt søk på Finn.no viser at det bare er rundt 250 biler som omfattes av Black Week-tilbud. Ingen er merket med Black Friday.

Det betyr at du må i stor grad må sørge for dine egne supertilbud, hvis du er på bruktbiljakt.

Heldigvis finnes det noen gode råd som langt på vei kan sikre deg nettopp så lav pris som mulig.

– Mye å hente for mange

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen har kjøpt og solgt et sted mellom 70 og 80 bruktbiler privat. Han har dermed opparbeidet seg betydelig erfaring på dette.

I siste episode av BroomPodden, deler han tipsene som kan hjelpe deg å gjøre et godt kjøp.

– Her er det garantert mye å hente for mange. Det er alt for mange som tar lettvinte løsninger og snarveier, og dermed ender opp med å betale altfor mye, mener Broom-Vegard.

Tid er viktig

Èn ting han tror alt for få gjør, er godt forarbeid.

– Først må man bestemme seg for modell. Da blir det mye enklere å fokusere. Så må man sette et budsjett – og bestemme seg for hva som er "deal brakers" – det du ikke klarer deg uten. Det siste kan være alt fra farge, automatgir, spesielt utstyr eller motoralternativer. På bruktmarkedet kan du som kjent ikke spekke bilen akkurat slik du selv vil, så noen kompromisser må du nok regne med.

Først når dette er unnagjort, er det på tide å starte søkene.

– Følg med på utviklingen

Det ligger i skrivende stund omtrent 70.000 bruktbiler til salgs. Mange modeller er det et betydelig antall av. Som betyr at du har et godt utvalg.

– Noe av det smarteste du kan gjøre, er å starte letingen i god tid. Da rekker du å få et bilde av prisutviklingen. Etter hvert vil du da kunne reagere raskt, hvis det dukker opp en bil som er perfekt for akkurat deg, understreker Broom-Vegard.

Artikkelen er først publisert av broom.no.