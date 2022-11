Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



VETERANBIL: RM Sotheby’s har arrangert en rekke større og mindre auksjoner i Europa, og denne helgen vil deres første auksjon i München gå av stabelen i Motorworld.

Hoveddelen av de vel 75 objektene kommer fra to store samlinger, hvor «The Bavarian Legends Collection» naturlig nok inneholder mange BMW-modeller.

I NORGE: Bilen var deltager i Rally Viking i 1951, hvor vi også skimter en tidlig Porsche 356. Foto: RM SOTHEBY'S

Stort utvalg

Blant de mange BMW-modellene er det selvsagt størst forventninger til en 1958 507 Roadster, lik den Elvis hadde, som nylig var i Norge på Oslo Motor Show.

Den sjeldne bilen, som bare ble produsert i 252 eksemplarer, skal selges uten minstepris, og forventningene ligger i området 16 til 20 millioner kroner.

I alt er det rundt 25 BMW-modeller med priser fra 250.000 kroner og oppover, og én av bilene har en spennende nordisk historie som også inkluderer Norge.

SJELDEN: Det ble bygd kun 569 BMW 327/28 mellom 1938 og 1940. Foto: RM SOTHEBY'S

Suksess

BMW hadde stor suksess med sin toliters sportsracer 328 helt fra debuten våren 1936. Tå år senere introduserte de den sterke 328-motoren i sin mer gatepregede sportsbil 327, og resultatet ble kalt 327/28.

Med en toppfart på 140 km/t ble den raskt en favoritt blant private sportsbilentusiaster som også deltok i en del racing som amatører.

VELKLEDD ENTUSIAST: Amatørraceren Peter Morgens Skarring med sin løpsbil i forbindelse med Svenska Rallyt i 1950. Foto: RM SOTHEBY'S

Danskeid sportsbil

Blant de som lot seg friste av den nye modellen var en dansk kunde i Aalborg, som fikk den via den danske agenten i København, Skandinavisk Motor.

Et par år etter krigen ble den solgt til amatørraceren Peter Morgens Skarring. Han tok bilen både til danske løp, og også til det nederlandske Tulip Rally i 1950 og det første Midnattssolsrallyt samme år. I 1951 stilte den danske entusiasten til start i Rally Viking i Norge.

På lang vandring

I 1953 fikk den sin tredje eier, og det kommende tiåret skiftet den eier flere ganger før den ble avskiltet og satt bort i 1964. Etter en garasjebrann i 1970 ble den igjen solgt, denne gang som et restaureringsprosjekt.

Den svenske BMW 328-eksperten restaurerte chassiset, men dessverre døde eieren før bilen ble ferdig. Så alt stoppet opp igjen, frem til bilen ble kjøpt av en finsk BMW-entusiast i 1999.

Han fikk gjort ferdig det gjenstående arbeidet på både teknikk og karosseri, slik at han har hatt glede av den i 20 år. Nå er det tid for en ny eier å ta over, og ønsker du en BMW 327/28 med et snev av norsk historie er muligheten der nå.

Estimatet ligger i området 1,5 til 1,8 millioner kroner.