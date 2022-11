Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Så er den her. Omsider. SUV-en det er snakket mye om, men som elbiltørste nordmenn frem til nå har sett lite av.

Det var på sommeren for to år siden at Nissan Ariya først ble vist frem, så dukket den opp i hovedstaden i februar i fjor før den ett år senere igjen var tilbake på Oslo-besøk. Leveringene har imidlertid latt vente på seg, og det er i skrivende stund kun registrert 160 stykker i Norge.

Nissan Ariya elbil. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Sjarmerende

At en ferdig designet bil nesten rekker å bli gammel før kundene får kjøre ut av butikkene, er uheldig. Trøsten er at Ariya likevel later til å være en fristende elbil, og det er det flere grunner til.

En vesentlig fordel denne SUV-en har, er at du sitter høyt. Godt voksne folk med stive rygger, mobiltelefonholder i beltet, ergonomisk korrekte sko og rutete skjorter kan definitivt finne seg til rette her.

Smart er det at dørene strekker seg helt ned til bunnen av bilen, slik at penbuksebenene ikke skubber borti det som ellers hadde vært bilens eksponerte, møkkete kanaler. Og behagelig er det at du har god oversikt fra bilens to forseter og lett tilgjengelige knapper til klimaanlegget. De ligger integrert i panelet rett foran deg og belager seg på såkalt haptisk tilbakemelding, som er en interessant detalj.

Testbilen koster 536.000 kroner, som gjør at det potensielt må betales litt moms om bilen fås i 2023. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Den umiddelbare følelsen innvendig er god, og du kan la deg sjarmere av midtkonsollen som elektrtisk justeres frem og tilbake med en vanlig, fysisk knapp. Det samme gjelder «hanskerommet» som også sklir opp ved hjelp en elektrisk motor du selv råder over.

Interiøret fremstår som mer påkostet enn det Nissan-kunder flest er vant med, og det er et lurt grep når en ferdig utstyrt bil fort koster over 500.000 kroner før eventuelle avgifter.

Bagasjerommet sluker 468 liter, men går du for utgaven med firehjulsdrift og en ekstra motor bak, krymper det til 415 liter. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Lading og rekkevidden til Nissan Ariya



Lyden når dørene lukkes og åpnes kommer med et betryggende innslag av kvalitet. Nissan Ariya ser heller ikke så dum ut på utsiden med sine moderne linjer. At dette er en slags SUV-coupé er egnet til å skremme de mest pragmatiske av oss, men antagelig ikke veldig. Plassen her tåler sammenligning med konkurrentene, men dem er det dessverre for Nissans del rukket å bli mange av nå.

Vurderer du en Ariya kan også BMW iX1, Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y, Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq Coupé og Audi Q4 e-tron settes på listen. Mengden kinesiske elbiler er også i ferd med å bli farlig lang, og konkurrentene fra Sør-Korea utmerker seg med blant annet glimrende ladehastighet. Det er likevel mange andre gode grunner til å sjekke ut Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5.

Knappene ligger slik til at du lett finner dem. Det er en egenskap man ikke alltid skal ta for gitt i en elbil i dag. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Av de mer komfortable



Med så mange alternativer er det fint at Ariya vil utmerke seg som en av de mer komfortable i denne klassen. At bilen er tung får du umiddelbart en underliggende følelse av, men de japanske ingeniørene har likevel klart å pakke det inn med en tiltalende mykhet. Styringen er på grensen til kunstig lett, men et sportsprogram gjør den tyngre på rattet uten at tilbakemeldingen egentlig blir noe bedre. Utpreget sportslig kan den heller ikke hevdes å være, men ikke alle tørster etter slike egenskaper i en elbil som det skal pendles med og suses til hytta i.

Testbilen har ikke firehjulsdrift slik de aller fleste Ariya-kundene vil ha, men den har det største batteriet på 87 kWh. Det skal ifølge Nissan gi en rekkevidde på 533 kilometer, men som med elbiler flest blir rekkevidden dårligere når høstværet slår til og temperaturen synker.

Nissan Ariya er et godt alternativ til biler som Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, ID.5 Ford Mustang Mach-e og en hel del andre. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Høyt forbruk



Snittforbruket over en tre timer lang testtur endte på 20,7 kWh/100 kilometer, som er høyere enn det var lov å håpe på. Det var riktignok flere innslag av motorveikjøring der batteriet tappes fortere enn ved rolig landeveiskjøring.

Ariya skal kunne hurtiglade med en maksimal effekt på 130kW, men denne så vi lite til da bilen ble tilkoblet en 225 kW-lader med ni prosent igjen på batteriet. Effekten lå temmelig stabilt på rett over 100 kW, men sank ned til rundt 80 kW før batteriet nådde 80 prosent. Ladeøkten tok totalt 36 minuttter.

Med solide 238 hestekrefter og 0 til 100 på 7,6 sekunder er testbilen kvikk nok, og enda hurtigere går det om du velger firehjulsdriftversjonen med 301 hestekrefter og hele 600 Nm. Denne modellen heter pussig nok Ariya e-4orche og skal klare 0 til 100 km/t på freidige 5,7 sekunder.

Den rimeligste Ariya-modellen med forhjulstrekk og 63 kWh batteri starter på 450.000 kroner, men utstyrspakken Evolve koster 30.000 kroner ekstra. Da er også Tech-pakken med Bose-stereoanlegg og head up-display inkludert, som du ellers må betale 18.000 kroner for. Testbilen koster fra 496.000 og ender på 560.000 kroner når lakk og interiør er lagt til. Topputgaven med firehjulsdrift bikker så vidt 600.000 kroner om du vil ha det meste av utstyr, og på toppen av dette igjen havner eventuelle avgifter.

Nissan Ariya er et stort steg opp fra det nordmenn gjerne forbinder med det japanske bilmerket. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Dette er dårlig ved Ariya



Nissan Ariya scorer mange «voksenpoeng» når det kommer til komfort, sittestilling og interiør. At bilen retter seg mot dem med høye krav til slike egenskaper, men i mindre grad til teknologiinteresserte, blir åpenbart når infotainmentsystemet betraktes. Her er det to 12,3-tommers skjermer «limt sammen» til én, slik mange i bransjen har oppdaget at er en god ide.

Dessverre har skjermene underlige likhetstrekk med grafikken i en Commodore Amiga 500 – rett ut imponerende om vi var i 1992, men fremstår i dag som litt snodig.

Her må Nissan se seg forbikjørt av Tesla og ikke minst det kinesiske merket Nio, som også satser på skarp og lekker grafikk.

Et annet irritasjonsmoment er at Apple CarPlay fungerte dårlig og at Bluetooth-tilkoblingen i tillegg var ustabil. Det er svakt når japanerne har tatt seg så god tid med å få bilen på markedet.

Fysisk knapp for volum, godt plassert og lett å betjene. Det er slikt norske bilkjøpere vil like. Knappene til klimaanlegget er også enkle å betjene, og beklager seg på såkalt haptisk tilbakemelding. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Konklusjon

Uten noen attraktiv SUV å levere den siste tiden, har Nissan-salget i Norge falt dramatisk. Så langt i år ligger de nærmere 40 prosent bak 2021, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), som må være vondt for de mange Nissan-forhandlerne rundt om i landet.

Heldigvis er Nissan Ariya stillegående, retningsstabil, komfortabel og har et interessant interiør du blir glad i. Den er ikke helt feilfri, utpreget spennende å kjøre eller bemerkelsesverdig billig, men for eksisterende Nissan-kunder vil den uansett oppleves som et betydelig steg opp.