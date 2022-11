I løpet av 2022 opplevde vi for første gang drivstoffpriser på over 30 kroner literen i Norge. Prisene på diesel har økt med 44,1 prosent de siste 12 månedene, mens bensin har hatt en prisøkning på 27,9 prosent.

Dette er prisøkninger som merkes godt hos alle som kjører fossil bil – og det gjelder stadig de aller fleste her i landet.

Også i vårt naboland Sverige har det vært store prisøkninger på drivstoff, men her har politikerne kommet publikum litt mer i møte, blant annet med et kontant-tilskudd til bilistene.

Nå har Fremskrittspartiet lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. De ønsker lettelser i avgiftene for bensin og diesel:

– Mens regjeringen også i dette budsjettet øker avgiftene på bensin, mener Fremskrittspartiet at den høye drivstoffprisen i Norge skal ned, sier Morten Stordalen (Frp) som sitter i Transport- og kommunikasjonskomitéen.

Åtte kroner billigere pr liter

FLERTALL: Fortsatt er det klart flest bensin- og dieselbiler på norske veier. Økte drivstoffpriser merkes dermed godt hos mange.

– Vi foreslår derfor å fjerne drivstoffavgiftene i første halvår på grunn av den store usikkerheten rundt energisituasjonen i Europa. Dette vil gi en reduksjon av pumpeprisen for bensin på åtte kroner og for diesel med syv kroner. Så vil vi vurdere en videreføring i annet halvår ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, sier Stordalen til Broom.

– Vi foreslo også et slikt avgiftskutt for inneværende år, men ble nedstemt. Nå fremmer vi forslaget igjen, fordi dette er noe som kan lette hverdagen merkbart for veldig mange mennesker. Tross alt er det fortsatt et stort flertall som kjører biler som går på fossilt drivstoff her i landet. Folk flest kjører faktisk ikke helt ny bil.

Ikke inflasjonsdrivende

Stordalen mener det er ærlig folk som er avhengig av bil for å få hverdagen til å fungere, som straffes av regjeringens politikk.

IKKE INFLASJONSDRIVENDE: – Kutt av bensin- og dieselavgifter vil ikke være inflasjonsdrivende, sier Morten Stordalen (Frp). Foto: Frp

– I Fremskrittspartiet mener vi at folk skal sitte igjen med mer av sine egne penger. Derfor ønsker vi å fjerne avgiftene på drivstoff - og dermed bidra til lavere prisvekst. Forslaget vil bidra til at bensinprisen nærmer seg det mer normale nivået den var på i perioden før den store oljeprisøkningen, understreker Morten Stordalen.

På spørsmål om ikke dette kan være inflasjonsdrivende, svarer han slik:

– Nei, det er det absolutt ikke. Drivstoff vil fortsatt ha skyhøye priser her i landet, og det er ingen som vil hamstre dyrt drivstoff, slutter Morten Stordalen.

