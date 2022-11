Stoppet i kontroll – det kostet over 86.000 kroner

Statens vegvesen har de siste årene fått et svært effektivt hjelpemiddel: En såkalt skiltscanner. Det er et kamera som rigges opp før kontroller – og tar bilder av skiltene på alle biler som kjører forbi.

Disse blir så umiddelbart sjekket opp mot registrene. Dermed blir det også enkelt å plukke ut hvilke kjøretøyer kontrollørene bør stoppe og se nærmere på.

Denne uken har Vegvesenet hatt med seg skiltscanner på kontroll på Askøy utenfor Bergen. Det ga resultater: Da kontrollen var over, sto fem biler igjen, uten skilter. De manglet alle gyldig EU-kontroll.

Verst gikk det for eieren av en mindre BMW. Ifølge Dagsavisen som først skrev om saken, kom den kjørende et par timer etter at kontrollen startet.

Flere biler ble stående igjen på kontrollplassen, uten skilter. Foto: Statens vegvesen

Virket noe oppbrakt...

Bilen ble vinket inn og det viste seg snart at dette ble storfangst. Her manglet nemlig både gyldig EU-kontroll og forsikring.

– Av datasystemet vårt gikk det fram at bilen hadde kjørt i 577 dager uten forsikring. Dagsatsen for manglende forsikring er 150 kroner i straffegebyr, og en kjapp runde på kalkulatoren avslørte at det blir 86.550 kroner. Det er antakelig mer enn bilens verdi, sier kontrolleder Lars Harald Drange, til Dagsavisen.

Han legger til at bieieren virket «noe oppbrakt» etter å ha blitt stoppet.

Uansett om bilen kommer tilbake på skilter igjen eller ikke: Bileieren må betale straffegebyret for manglende forsikring.

Skiltscanner har vist seg å være et svært effektivt hjelpemiddel for Statens vegvesen når de har kontroller ute på veiene. Foto: Statens vegvesen

Kraftig nedgang

Bilforsikring består av to hoveddeler, kasko og ansvarsforsikring. Den første delen – kaskoforsikring – er frivillig, og mange med eldre biler kutter ut denne for å spare noen kroner på premien. Til gjengjeld må de selv dekke selvpåførte skader på egen bil.

Inntil for få år siden var det mange som også droppet ansvarsforsikring. Våren 2018 innførte myndighetene dagsgebyret for manglende ansvarsforsikring. Det ga umiddelbare resultater.

Tallet på uforsikrede har sunket fra over 110.000 i begynnelsen av 2018, til rundt 28.000 nå i høst.

Saken ble først publisert hos Broom.no