«Glemte» forsikring – det kostet 108.000 kroner

Det koster penger å forsikre bilen, og har du en bilmodell som har mye skader, kan premien bli veldig høy. Bilforsikring består av to hoveddeler, kasko og ansvarsforsikring. Den første delen – kaskoforsikring – er frivillig, og mange med eldre biler kutter ut denne for å spare noen kroner på premien. Til gjengjeld må de selv dekke selvpåførte skader på egen bil.

Inntil for få år siden var det urovekkende mange som også droppet ansvarsforsikring. Oppdagelsesrisikoen var relativt lav. Men antallet uforsikrede kjøretøy i norsk trafikk var for høyt, og våren 2018 innførte myndighetene derfor et dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring. For personbiler er satsen 150 kroner pr. døgn. Det blir penger av slikt også, særlig dersom man blåser i ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift i godt over halvannet år.

108.000 kroner

– Et skrekkeksempel er en mann som unnlot å betale den lovpålagte forsikringen, pluss trafikkforsikringsavgift i 686 dager – han skyldte i alt 108.000 kroner, forteller Roger Stenseth, leder i Trafikkforsikringsforeningen (TFF) i Finans Norge.

– Mannen tok heldigvis, men altfor sent, kontakt med Kredinor som krever inn pengene på vegne av TFF. I denne saken ble det gjort en avtale om å betale inn rundt 3.000 kroner i måneden, og mannen er nå på god vei til å bli gjeldfri.

Dette er et eksempel på hvor galt det kan gå dersom man ikke har en gyldig forsikringsavtale. Lovpålagt forsikring på kjøretøyet må alle ha på registrerte kjøretøy, så enten må forsikring betales, eller kjøretøyet må avregistreres og ikke brukes.

Fikk fart på mange

– Innføringen av dagsgebyr satte fart på mange, bekrefter Roger Stenseth, leder i Trafikkforsikringsforeningen. Foto: TFF

– Hvis den uforsikredes kjøretøy får skadeansvar på noe eller noen, mens det er uforsikret, må den uforsikrede i tillegg til gebyrene, betale for skadene i sin helhet. Hvis du uforsikret skader noe eller noen, får du ansvar for hele regningen, og ved personskader kan det bli snakk om et tosifret millionbeløp, understreker Stenseth.

Innføringen av dagsgebyr fikk mange til å få orden på ansvarsforsikringen.

– Tallet på uforsikrede har sunket fra over 110.000 (2,8 prosent) i begynnelsen av 2018 til rundt 28.000 nå i september 2022 (0,65 prosent). Men de uforsikrede tar en altfor stor økonomisk risiko – og vi informerer hele tiden om konsekvensene, sier Roger Stenseth.

Gebyret hjelper

– Er det riktig at bedringstendensen er i ferd med å flate litt ut?

– Det stemmer at det er en utflatende tendens, for det kommer dessverre nye uforsikrede til ,selv om flere enn før betaler forsikringen slik. Her lønner det seg helt klart og uansett å kjøpe lovpålagt ansvarsforsikring med en gang, slik man skal. Gebyret er ingen forsikring, ansvarsforsikringen må alltid være på plass.

Har man et registrert kjøretøy, må det tas høyde for at også forsikring koster, og den må være på plass ved overtakelse, understreker han.

– Vi mener det er det lovpålagte gebyret som blir ilagt hver eneste dag som er hovedgrunnen til at færre enn for noen år siden mangler forsikring. I tillegg kommer gjentatte varsler fra forsikringsselskapene hvis man slutter å betale inn på forsikringen – og informasjonskampanjer på TV, nett og sosiale medier som vi i Trafikkforsikringsforeningen står bak, sier han.

En påkjørsel bakfra kan gi store materielle skader. Regningen får den som forårsaket skaden - dersom ikke ansvarsforsikringen er i orden. Foto: NTB

150 kroner dagen

– Hvis det ikke betales forsikring på et registrert kjøretøy slik man skal, blir det ilagt et gebyr. Myndighetene fastsetter gebyrene, og de er såpass høye for å motivere eiere til å forsikre kjøretøyene sine - så her blir beløpene raskt store, og overstiger svært fort det en lovpålagt forsikring koster.

Hvert eneste døgn uten forsikring koster for personbil 150 kroner i døgnet, pluss trafikkforsikringsavgift - det som før het årsavgift, eller veiavgift til staten, forteller Roger Stenseth.

Saken ble først publisert hos Broom.no