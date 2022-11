«Ingen» kjøper ny dieselbil – men de dominerer på bruktmarkedet

Veldig mye handler nå om elbiler i det norske bilmarkedet. Vi nærmer oss 80 prosent elbilandel, mens det knapt selges biler med bensin- og dieselmotor lenger.

Den utviklingen har gått fort. Vi skal ikke mange år tilbake i tid før elbiler var små, rare og bare kunne gå noen få mil. Mens dieselbil var det opplagte valget for de fleste av oss.

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har akkurat lagt frem rapporten «Personbilen og bilparken i endring», med undertittel «Fra bensin- og dieselbiler til elbil for alle». Det gjorde de på et frokostseminar i Oslo i dag tidlig.

Dieselbilene kjørte forbi

RAPPORT: Øyvind Solberg Thorsen er direktør i OFV, de har i dag lagt fram en rapport om endringene i bilsalget i Norge fra 2000 og opp til i dag. Foto: : Foto: Bård Gudim

OFV har sett nærmere på utviklingen fra 2000-2022. Og her har det skjedd mye!

Den norske bilparken har for eksempel vokst med rundt én million biler.

Tilbake i 2000 var ikke mer enn 9 prosent av alle nybiler en dieselbil. Men det skulle snart endre seg. Endringer i avgiftene gjorde dieselbilene mer gunstige fra 1. januar 2007. Dette året gikk også dieselbilene for første gang forbi bensinbilene på salgsstatistikkene.

Toppåret for biler med dieselmotor var i 2011. Da sto denne biltypen for over 75 prosent av det totale bilsalget. Ikke veldig ulikt elbilenes posisjon i dag.

1,1 millioner dieselbiler

Så startet nedturen. Først forsiktig, så har det bremset solid de siste årene.

BENSIN: Volvo V70 Cross Country var drømmebil for mange i år 2000. Og den hadde bensinmotor under panseret.

Men selv om dieselbilene nå synes å være ganske sluttsolgte på nybilmarkedet, er det biler med dieselmotor det er klart flest av på norske veier.

Tall fra OFV viser at det nå er rundt 1,1 millioner dieselbiler her til lands. Antallet bensinbiler er på rundt 820.000. Og elbiler? Dem er det rundt 545.000 av.

Vrakes flere

Det er særlig bensinbilene som har gått tilbake de siste 20 årene. Siden 2003 har andelen blitt halvert. Ifølge OFV har bensinbilene høyest gjennomsnittsalder, og det forventes en fortsatt stor nedgang i bestanden.

Antallet dieselbiler har også begynt å falle, siden 2017 har bestanden gått ned med over 130.000 biler. Det er ikke overraskende med den salgsutviklingen vi har sett. Det vrakes langt flere dieselbiler hvert år, enn det kommer nye biler inn på markedet.

Men volumet er altså høyt, det betyr også at dieselbilene vil utgjøre en betydelig del av bruktbilmarkedet i Norge i mange år framover.

I fjor sto dieselbilene for 42,4 prosent av de totale eierskiftene. 28,8 prosent var bensinbiler, 17,0 prosent var elektriske, mens hybrid og ladbar hybrid samlet hadde 11,7 prosent.

PÅ VEI UT: Det vrakes nå langt flere bensin- og dieselbiler – enn det kommer nye biler inn. Dermed synker bestanden år for år.

– Dette er interessante tall. Bruktmarkedet lever «sitt eget liv», på siden av nybilmarkedet. Det vil det nok fortsette å gjøre i mange år fremover. Men hvordan dette vil utvikle seg med etterspørsel og priser er vanskelig å si, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Mange har spådd dieselbilenes død, også på bruktmarkedet?

– Det er riktig og så langt har det vist seg å ikke stemme. Det vi har sett er at enkelte dieselbiler har blitt mer tungsolgte og har hatt et betydelig verditap. Mens andre modeller fortsatt er lett omsettelige og til gode priser. Markedet har blitt mer fragmentert, sier Benny.

Gått opp i pris

Til en viss grad har nok prisbildet på brukte dieselbiler nytt godt av at nybilsalget har vært så lavt. Det har kommet få nyere bruktbiler inn på markedet.

– Vi ser at en god del SUV-er med dieselmotor klarer seg bra. Det samme gjør enkelte stasjonsvogner. Mens små og mellomstore biler og modeller det typisk går 13 av på dusinet, har fått det stadig tøffere. Særlig det siste året har etterspørselen etter brukte elbiler gått i taket. Mange modeller har rett og slett gått opp i pris, det er ganske utypisk på bruktmarkedet, sier Benny.

Bare nullutslippsbiler

– Kan vi forvente et slags vippepunkt, der dieselbilene vil falle mye i pris?

FLERTALL: Fortsatt er det flest diesel- og bensinbiler på bruktmarkedet. Men elbilene tar kraftig innpå.

– Igjen synes jeg det er vanskelig å spå. Men på et tidspunkt vil vi nok komme dit at de aller fleste vil ha elbil også når de kjøper bruktbil, og at dieselbiler blir oppfattet som ukurante. Det avhenger også mye av hva politikerne finner på. Gjør de det både dyrere og mer komplisert å kjøre dieselbil, for eksempel i byene, kan det påvirke markedet mye, mener Benny.

Norske politikere har for lengst sagt hva de ønsker for nybilmarkedet. Det er at det bare skal selges nullutslippsbiler fra 2025. Dit er vi på god vei nå.

Elektrisk SUV

I 2000 var «folkebilen» gjerne en stasjonsvogn med bensinmotor.

Da dieselsalget var på sitt høyeste i 2011 var det stasjonsvogn eller SUV med dieselmotor og veldig gjerne 4x4. Hadde den i tillegg automatgir, var lykken fullkommen.

I 2022 er bildet igjen annerledes. Nå velger vi elektrisk SUV i familiebilklassen. Den har 4x4 og rekkevidde på rundt 500 kilometer. Automatgir er obligatorisk og selv rimelige utgaver har utstyr som var ganske utenkelig for 22 år siden.

