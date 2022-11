Endelig kommer en ladenyhet mange har ønsket seg

Å stoppe på en ladestasjon for å hurtiglade elbilen er ikke alltid så enkelt. Her finnes det en rekke aktører, som krever at du laster ned og bruker deres app eller brikker – for å få lade.

Å betale med bankkort, slik vi er vant til på de aller fleste andre områder, har ikke vært mulig. Men nå skjer det ting her.

Ladeoperatøren Recharge er den første av de store, norske ladenettverkene som har testet ut kortbetalingsterminaler på sine ladestasjoner. Erfaringer med pilotprosjektet har vært positive. Nå skal de rulle ut kortbetaling på nye ladestasjoner i 2023

Teknisk utfordrende

Tirsdag 22. november holder Stortinget høring om kortbetaling på ladestasjoner, et tema som har engasjert elbilister lenge.

LEDER: Stian Mathisen er næringspolitisk leder i Recharge.

– Kortbetaling på ladestasjoner er faktisk mer teknisk utfordrende enn mange tror, men vi har testet ulike systemer med suksess i en tid nå. Det er gledelig at forsøksperioden har vist at vi vil kunne rulle ut kortbetalingsterminaler på flere ladestasjoner fra neste år, sier næringspolitisk leder Stian Mathisen i Recharge.

Mathisen forteller om en bransje i rask og kraftig endring.

Staten betaler en stor del av lade-regningen for noen

Norge er langt fremme

– I starten var det kun teknologientusiastene som kjøpte elbiler. De ønsket i stor grad nye teknologiske betalingsløsninger, som app. Det ønsket tok vi hensyn til. Siden har vi sett en elbilrevolusjon og nå er åtte av ti solgte nybiler elektriske. Det er jo fantastisk, men samtidig har det ført til endrede behov og ønsker fra elbilistene. Nå vil mange betale med kjente løsninger som kort, og det lytter vi naturligvis til, sier Mathisen, i en pressemelding.

Han understreker at Norge er svært langt fremme på dette området:

– Vi har ingen å lære av når det gjelder å bygge store ladenettverk, for her er det vi som leder utviklingen. Vi er derfor svært opptatt av å utvikle oss i tett dialog med elbilistene og deres erfaringer, sier han.

Disse elbilene bruker minst strøm

Prekært behov

TEST: Recharge har testet kortbetaling på tre steder i starten: På Esso-stasjonene i Vestby, på Grålum i Sarpsborg og Kobberviksdalen utenfor Drammen.

Det er i første omgang nye ladestasjoner som vil utstyres med betalingsterminaler. I takt med at eldre ladestasjoner byttes ut og oppgraderes, vil også disse få betalingsterminaler.

– Vår første prioritering er å sikre at det bygges så mange nye ladestasjoner som mulig, for behovet er prekært. Vi er glade for at vi nå har funnet en god måte å implementere kortbetaling på ladestasjonene uten at det går utover utbyggingstakten, avslutter Mathisen.

Les mer om ny EU-regel for lading her

Denne saken ble først publisert på Broom.no.