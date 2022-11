Ingen tilfeldighet at «Vinterveiens helter» blir filmet her til lands.

Med senhøst og vinter starter den travleste og mest krevende delen av året for en spesiell yrkesgruppe: Bilbergerne. Du har kanskje sett noen av dem i aksjon når de jobber med å få vogntog på 50 tonn tilbake på veien fra snødekte skråninger – eller på rett kjøl igjen etter velt på skummelt norsk vinterføre?

Om du ikke har opplevd dem in natura, kan du få et realistisk inntrykk av hva denne risikofylte jobben faktisk innebærer gjennom den populære TV-serien «Vinterveiens helter». Serien handler om en liten gruppe norske bilbergere som er blant de tøffeste i bransjen.

Det hender det blåser en smule på vidda. Foto: National Geographic TV/ITV Studios Norway AS

Stormen Gyda

Også i inneværende sesong får seerne være med på ekstremt tøffe og kompliserte bergingsoppdrag, gjennomført i storm, snø og regn og på smale, bratte og glatte veier.

Under filmingen av den nye sesongen fikk bilbergerne blant annet med seg stormen Gyda. «Vinterveiens helter» har blitt en internasjonal suksess for National Geographic – og den har gjort fire norske bilbergere til kjendiser langt utenfor landets grenser.

Skadene etter en utforkjøring kan være omfattende. Foto: National Geographic TV/ITV Studios Norway AS

Jobben tok 14 timer

Allerede i første episode får seerne være med på et maraton-oppdrag, der bilbergerne Thord Paulsen og Bjørn Lægreid gjennomfører en av sine mest krevende og farligste jobber hittil.

Det handler om en sjåfør som har fått sleng på den 20 tonn tunge traileren sin, og står i stor fare for å falle ned en bratt skråning og ned i et vann. Hele jobben tar 14 timer, og det må fire bergingsbiler og et stort mannskap til for å klare det.

Her venter en omfattende jobb for å få dette vogntoget på rett kjøl igjen. Foto: National Geographic TV/ITV Studios Norway AS

«The weather is good for my business…”

Et nytt tøft oppdrag venter i episode to, der Thord og Bjørn må rykke ut i stormen Gyda for å berge en trailer lastet med 22 tonn stålbjelker. Bilen ligger 45 grader over til siden, og bare en snøfonn hindrer den i å falle helt over på siden. Utfordringen er å få den opp før trailer og last synker dypere ned i snøen.

Det dårlige været plager nok sjåførene mer enn bilbergerne, noe Bjørn Lægreid oppsummerer på denne måten i serien, på engelsk med sterk norsk aksent: «The weather is good for my business but not for the truck drivers.»

Bjørn Lægreid (t.v.) og Thord Paulsen diskuterer hvordan en jobb skal gripes an. Foto: National Geographic TV/ITV Studios Norway AS

Værharde fjelloverganger

I tillegg til Thord og Bjørn, møter vi bilbergerne Jo Roger Blengsli og hans sønn Ole Henrik, i tillegg til en rekke av dem som jobber sammen med karene i disse krevende redningsoperasjonene.

At en slik serie spilles inn nettopp i Norge er ingen tilfeldighet. Både veiforhold, klima og vær skaper sammen noen av verdens mest krevende kjøreforhold. Langs norske hovedveier og over værharde fjelloverganger går det en jevn strøm av nyttetrafikk året rundt – også vinterstid.

Varer skal frem, noe som ikke alltid er helt problemfritt. Uhell skjer ikke sjelden, og vogntog på opptil 50 tonn med store verdier på lasset havner utfor veien. Ofte skjer dette på steder med vanskelig tilgjengelighet. Bilbergernes utfordring er å få bil og lass tilbake på veien og i drift igjen raskest mulig. Det siste er viktig også for å unngå å hindre annen trafikk lenger enn nødvendig.

Dette er bilbeergerne du møter i Vinterveiens helter: Fra venstre Jo Roger Blengsli, Ole Henrik Blengsli, Thord Paulsen og Bjørn Lægreid. Foto: National Gographic TV/ITV Studios Norway AS

Glatte vinterveier

«Vinterveiens helter» er en av National Geographics mest populære TV-programmer.

De tre bilbergerne jobber alle i områder av Norge som preges sterkt av glatte vinterveier. Thord Paulsen (51) har hovedkontor i Odda, og har i tillegg folk og biler i Røldal og på Geilo.

Bjørn Lægreid (56) har sin virksomhet konsentrert om Riksvei 7 over Hardangervidda, mens Jo Roger Blengsli (56) og sønnen Ole Henrik (26) holder til i Overhalla nord i Trøndelag.

Bergerne hadde en stri tørn med å hindre at denne traileren skled videre ut i et vann. Foto: National Geographic TV/ITV Studios Norway AS

Til alle døgnets tider

Opptakene til serien foregår i perioden november – mars. Filmteamene som følger bilbergerne ut, består gjerne av en fotograf og en teknisk assistent. Med seg har de ett kamera med mange forskjellige linser. I tillegg brukes små GoPro-kameraer og en drone til oversiktsbilder.

Det skrives ikke manus til serien. Når det skjer en ulykke, ringer bilbergeren til filmteamet, som rykker ut umiddelbart. Dette skjer til alle døgnets tider – og uansett vær.

