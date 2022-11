Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



RENAULT: De av leserne som i en periode av livet har fraktet et kull med barn eller to, vet å verdsette enkelte kvaliteter ved en bil som ikke prioriteres like høyt av andre.

Listen inneholder store døråpninger, nok takhøyde til å få spent fast både barnesetene og poden uten å bøye deg, og et bagasjerom du kan parkere en vogn i uten å slå den sammen. Hvis den i tillegg er elektrisk og byr på et interiør du nærmest kan bruke høytrykksspyler på er ganske mange ønsker oppfylt.

De store skyvedørene på Renault Kangoo gjør det enkelt å komme til i baksetet, og takhøyden sørger for at du slipper å bli krokrygget når alt og alle skal spennes fast. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Store skyvedører

Renault har montert bakseter i den elektriske varebilen Kangoo, og laget det som tilsynelatende ville vært en attraktiv pakke for norske kunder. En smart løsning er takgrinden, der de tverrgående stengene ligger innfelt i takrails-ene og svinges ut i 90-graders vinkel uten behov for montering.

De store skyvedørene langs siden gir fri tilgang til baksetene uten å bekymre seg for om bilen ved siden av får pyntet opp lakken. Nevnte bakseter kan også skyves frem og tilbake, samt splittes og brettes for frakt av virkelig store møbler. Bagasjerommet tar i utgangspunktet 850 liter, og kan utvides til 2500 liter.

Baksetene i Renault Kangoo kan splittes og brettes i forskjellige fasonger, alt etter hvor mye last og hvor mange folk som skal med. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Kommer muligens til Norge

Med 1500 kilo maksimal tilhengervekt ser det hele lovende ut, og når representanten for Renault antyder en startpris på rundt 35.000 euro i hjemlandet virker det duket for suksess her hjemme.

Men rekkevidden på 285 km WLTP, batteriet på 45 kWh og motoren som yter 90 kW tegner opp de første uværsskyene i horisonten. Lynnedslaget kommer når Renault opplyser at de har gjenbrukt delene i lade-strukturen fra Zoe, noe som i praksis betyr at du ikke kan koble bilen til store deler av de eksisterende lade-stasjonene.

PR-direktør i RBI Norge AS skriver at de holder muligheten åpen for å lansere den i Norge i 2023, men ønsker å innhente mer informasjon fra markedet før endelig beslutning tas.