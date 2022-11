Den dukket opp første gang i 1997 og lignet ikke på noe annet på fire hjul. Garantert et bevisst valg av Toyota. Det er modellen Prius vi snakker om. Den aller første hybridbilen. Og dermed miljøbilen.

En hybrid drivlinje som gjorde bruk av batteripakke, elmotor og regenerering av energi var innovativ og nyskapende miljø-teknologi for 25 år siden. Derfor var det også viktig med et design som skilte seg ut. Folk skulle se at her kom det en annerledes bil.

Raring

Den aller første Priusen, som kalles Serie 1 ble produsert mellom 1997 og 2003 og tok ikke helt av. Skepsis til teknologien og et utseende som knapt en mor kunne elske, må nok ta litt av skylden for det.

Første generasjon av Toyota Prius var ikke bare en fryd for øyet.

Da Serie 2 (2003-2009) kom derimot – da skjedde det noe. Bilene fikk et utseende som var (litt) lettere å like. Teknologien var videreutviklet og Prius hadde fått et rykte som svært driftssikker og solid. Det er sjeldent et dårlig argument for de kundene som som ser på ny Toyota. Dessuten bød bilen på brukbart med plass og var godt priset i tillegg.

Det viste seg fort, i flere tester, at de lave forbrukstallene i brosjyrene ikke helt harmonerte med virkeligheten. Uten at det la noen nevneverdig demper på salget.

Skikkelig Toyota-raring – men starten på en stor suksess

Så tar det av

Glatt design og lav luftmotstand til tross Bilene bruker mer drivstoff enn oppgitt.

Tredje generasjon Prius (2009-2015) vokste litt i størrelse. Vokste gjorde også bensinmotoren. Den var nå på 1,8 liter, mot tidligere 1,5. Igjen gjør Toyota noen designgrep. Grunnformen er mye av den samme, men det typiske glatte såpestykke-designet minimeres. Nye frontlykter og skarpere konturer på karosserisidene gir bilen tiltrengt karakter.

Det er også denne generasjonen Prius som virkelig «tar av i Norge». Plutselig er de overalt ...

Vi testet - kjørte halvparten av turen på strøm

Med tredje generasjon utvidet Toyota modellrekken til Prius med både en sjuseter og en ladbar variant.

Elbil-bølgen kommer

I tillegg dukker bilen i 2012 opp som ladbar hybrid. En modell Toyota, utrolig nok, feier litt under teppet. Såkalt selvladende hybrid er deres mantra. Samme år dukker bilen opp i en større Prius+ Seven-utgave, med inntil sju sitteplasser. Ikke minst taxi-næringen legger sin elsk på denne.

I 2015 dukker fjerde generasjon av Prius opp. Nå er det virkelig gjort vei i vellinga når det gjelder design. Igjen er det omstridt, men det er liten tvil om at bilen skiller seg ut – om ikke annet. Bilen fås som både vanlig hybrid og som ladbar variant som kalles Prime.

Elbilene har så smått begynt å gjøre sitt inntog i den norske bilparken og Prius-salget lider litt under dette. Salget faller. Det er Nissan Leaf, VW e-Golf og Kia Soul – og ikke minst fordelene som følger disse elektriske bilene – mange vil ha.

Kjøpe brukt Prius-taxi? Det kan være lurt

Elbilene gjør sitt inntog og salget av fjerde generasjon Prius lider litt under dette.

En ny kommer – men ikke til Norge

Hybridsystemet til Toyota videreutvikles hele tiden underveis i livsløpet og bilene blir stadig bedre med tanke på forbruk og utslipp. Den hybride drivlinjen dukker også opp i mange andre modeller etter hvert. I alt fra Yaris og Auris, via RAV4 og til den store Camry. Hybrid er liksom Toyota, det. Slik var det i mange år og slik er det delvis fortsatt.

Nå gjøres det klart for lanseringen av en helt ny, femte generasjon av Prius. Nå som kun ladbar. Les mer om den her: Den kommer ikke til Norge. Her på berget satses det for fullt på hel-elekriske drivlinjer.

Bare noen få helt nye Toyota Prius står nå igjen hos enkelte forhandlere. Snart er disse borte.

Femte generasjon Prius ser plutselig tøff ut, men til Norge kommer den ikke.

Dette koster de brukt

Skal du ha Prius heretter, må du lete på bruktmarkedet. Dette er ikke noe dumt bruktbilkjøp. Selv om bilene ikke er veldig spennende med tanke på kjøreglede, byr de i kjent Toyota-stil på driftssikkerhet og kvalitet helt i toppsjiktet. I alle fall så lenge de ikke har gått for langt og er godt fulgt opp underveis.

De billigste på brukbilmarkedet får man nå for rundt 30.000 kroner. Da snakker vi om 15 - 17 år gamle biler som har passert 250.000 kjørte kilometer med god margin.

For 100.000 kroner får man en 10 år gammel, velutstyrt Prius som har gått noe over 100.000 kilometer. Er bilen godt fulgt opp, kan dette fortsatt være mye bil for en rimelig pengene.

For en ett år gammel og ladbar Prius som har gått 10.000 kilometer må du ut med rundt 350.000 kroner. Verre er det ikke.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.