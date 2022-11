Bruktbilkjøp er dessverre ofte en kilde til mange frustrasjoner – og problemer. Årlig mottar Forbrukerrådet over 5.000 henvendelser om bruktbiler.

Mange av problemene kunne ifølge Forbrukerrådet vært unngått dersom avtalepartene hadde skrevet kontrakt og brukt tilstandsrapport

Uten dette, øker faren for uenighet i etterkant betydelig.

Vil være litt verdensmester

Interessant nok er det også forskjeller mellom kjønnene her.

– Kvinner skriver oftere kontrakt ved kjøp, og får oftere med tilstandsrapport. Kvinner er også oftere fornøyde med sine bruktbilkjøp, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Brooms bilekspert Benny Christensen er ikke veldig overrasket over det som kommer frem her:

– Nei, jeg er ikke det. Mitt inntrykk er at noen kvinner er litt mer grundige når de kjøper bruktbil. Kanskje handler det også om at man kjenner seg usikker – og våger å innrømme det. Mens noen menn kanskje vil være litt verdensmester og late som de har full kontroll og vet «alt». Det siste kan fort straffe seg. Å ikke skrive kontrakt når man kjøper bruktbil kan rett og slett være å be om problemer, sier Benny.

Menn stikker av med Teslaen, mens kvinner kjører ...

Mye kan gå galt når man kjøper bruktbil, en skriftlig kontrakt er grunnleggende viktig her.

Vanskelig å oppdage

Han anbefaler også sterkt en tilstandsrapport. Det er viktigere jo eldre bilen har blitt.

Denne tar for seg alle de viktige punktene som er nødvendig for å vite hvilken tilstand bilen er i. Rapporten gir deg et godt bilde av hvilken type vedlikehold du må belage deg på fremover.

Selv om du prøvekjører bilen du skal kjøpe, kan det være vanskelig å oppdage feil eller mangler. Enten selger er ansvarlig for feilene som oppstår eller ikke, så er det kjedelig om bruktbilen tar kvelden kort tid etter overtakelse.

– En god og grundig tilstandsrapport vil gi deg en vurdering av bilens tekniske tilstand og dokumentasjon av funnene. En slik test koster ofte noen få tusenlapper, og vil som regel være en svært billig forsikring mot store problemer, sier Iversen i Forbrukerrådet, i en pressemelding.

Det er damene som har mest lyst på elbil

Har over 10 år gammel bil

En NAF-Test koster fra 1.950 kroner hvis du ikke er NAF-medlem, mens Viking Kontroll koster fra 1.550 kroner. Begge tilbyr også en noe mer kostbar tjeneste, som gir en mer inngående kontroll. Det finnes også selvstendige verksteder som tilbyr tilstandsrapport og andre typer kontroll.

– Jeg har selv en bil som har passert 10 år, så når jeg skal selge så er det ingen vil om at jeg kommer til å benytte tilstandsrapport, sier Iversen.

Han understreker at en periodisk kjøretøykontroll, såkalt EU-kontroll, er noe helt annet enn en tilstandsrapport.

Du stiller svakere om du kjøper bil fra privatperson, kontra en profesjonell aktør. Derfor er det ekstra viktig å være på vakt her.

Bør klage skriftlig

Sjekkliste ved kjøp av bruktbil Tenk gjennom hva bilbehovet ditt er

Sett opp et budsjett og hold deg til det

Les annonsen nøye

Be om tilstandsrapport

Ta en prøvetur

Bruk kontrakt – standardkontrakt finner du her

En bruktbil kjøpt av en profesjonell bruktbilselger har 5 års klagefrist hvis den ikke er som avtalt. Hvis du kjøper den av en privatperson, er fristen 2 år. Vedlikehold, slitasje og elde er ikke noe du kan klage på, med mindre selgeren har gitt en bruktbilgaranti som også dekker slike feil.

– En eldre bruktbil har økt risiko for uforutsette kostnader, men det er viktig å huske at vanlig vedlikehold er noe du må dekke selv, sier Iversen.

Han legger til:

– Hvis du likevel ønsker å klage til selgeren, så anbefaler vi at du gjør det skriftlig. Hvis du ikke blir enig med selgeren, kan saken mekles hos Forbrukertilsynet og deretter avgjøres av Forbrukerklageutvalget. Både meklingen og avgjørelsen er gratis.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.