ELBIL: Det finnes mange floskler rundt begrepene miljøvern, bærekraft og fotavtrykk, men det er lov å prøve seg.

De fleste bilprodusentene, Hyundai inkludert, gjør sitt for å forsøke å redde verden med sine elbiler. De er sammen med Kia blant de første til å lansere V2L (Vehicle to Load) hvor bilbatteriet kan brukes som strømkilde for å øke fleksibiliteten og effektiviteten.

Dette redder kanskje ikke verden, men de gjør et forsøk, slik Ivar Hogganvik i Vju også forsøker med sine mikrohus.

– Vjuhytta påvirker naturen på en midlere måte enn tradisjonell hyttebygging og er ment å tilby brukerne en enkel, liten og smart opplevelse når det å dra på hytta betyr å være aktiv og utnytte naturen i stedet for å lukke seg inne, sier han.

Hyundai Ioniq 5s V2L-løsning lar deg hente ut inntil 2 kW fra batteriet via det eksterne strømuttaket eller stikkontakten inne i bilen. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Privat og proff

Selskapet ble startet i 2020 og har fått med Dark Arkitekter på laget og fire prototyper er så langt bygget og solgt. En ny forbedret versjon med solceller integrert i kledningen og vannoppsamling er under utvikling, sammen med en enklere versjon uten kjøkken for bruk i reiselivet.

Enkel beskriver for øvrig også salongen som er benker med puter som er greie ved bespisning og kortspill, men ikke når man skal kose seg med utsikten eller en god bok. Miljøvennlige materialer som kork på gulvet er også praktisk med tanke på varme, mens den åpne hemsen blir varm å legge seg i når du har fått opp varmen i hytta.

Ivar Hogganvik i Vju ser et potensiale i et post-covid reiselivsmarked der luksus assosieres med tilgang til urørt natur og autentiske lokalsamfunn fremfor fancy cocktailer på et byhotell. Foto: Vju

– Vi ser at proffmarkedet er vel så interessant som fritidsmarkedet, da mange som kjøper hytte ønsker mer plass og individuelle løsninger. Ved å frakte Vjuhytta med lastebil kan den for eksempel kan stå på Sørlandet om sommeren og på fjellet om vinteren som eksterne rom i tilknytning til hoteller og andre reiselivsbedrifter, fremhever Hogganvik.

Med et stort vindu og glassdører kommer naturen rett inn i stuen, slik Totens vakre høstfarger gjorde tidlig i oktober. Med propangass til kjøleskap, matlaging og oppvarming, lukket vannsystem til vask, dusj og oppvaskmaskin, samt Cinderella-forbrenningstoalett er det kun strøm til lys og andre elektriske apparater du savner.

Med et stort vindu og glassdører får du naturen rett inn i den lille Vjuhytta. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Mobilt batteri

Solceller med batteri kan bistå, men da er det tryggere å koble en Hyundai Ionic 5 og dens V2L til hytta, med mindre du kom frem med rekkeviddeangst og lite strøm på batteriet.

Til tross for et ensifret antall varmegrader og utstrakt bruk av lys, wi-fi, PC, høyttaler og mobillader gikk det med syv prosent av bilbatteriet på et døgns strømforbruk. Så om du har planer om å tilbringe flere dager i hytta og kanskje nyte en dusj, må du regne med å få bilen ladet andre steder.

Hyundai og søsterselskapet Kias biler har i tillegg til V2L også en vanlig stikkontakt inne i bilen dersom behovet skulle dukke opp, i tillegg til flere USB-uttak. Dette gjør at du også kan være en reddende engel for ande elbileiere som strekke rekkeviddestrikken litt for langt. Eller koble til en kaffetrakter, verktøy, hageredskaper eller annet som bruker inntil 2 kW.

Med rundt 50 mils rekkevidde og en pris på rundt 500.000 kroner avhengig av om du vil ha to- eller firehjulsdrift, er Hyundai Ionic 5 blitt en suksess med 7.000 registrere biler i Norge på et drøyt år. Neppe primært på grunn av V2L-løsningen, men det er en fiffig løsning flere vil få etter hvert.

Ombord i bilen kan du lese av strømforbruket og stille inn forbruket, så du ikke tømmer bilen helt. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Lavterskel

Med en pris på 1,5 millioner kroner for versjonen med kjøkken, solceller og vannsamling blir antall Vjuhytter betydelig lavere, men det blir også inngangsbilletten til hyttemarkedet.

Du trenger riktignok en tomt og kommunale godkjenninger, med mindre du allerede har en eiendom som ikke benytter hele utnyttelsesgraden.

Uansett, med et mindre avtrykk i naturen, bokstavelig talt, vil den 17 kvadratmeter store hytta pluss hems kunne gi deg bedre samvittighet overfor miljøet når kravene til plass og komfort er lave.