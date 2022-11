Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Det er på tide å sjekke om Toyota Corolla Cross holder løftene i pressemeldingen. Bilen skal visstnok være sprekere og gi mer kjøreglede enn noen gang før, med femte generasjon selv-ladende hybridsystem. Her er det altså ingen ladekabel en skal huske å plugge inn.

I bunnen av påkjøringsfeltet til motorveien senkes farten, og så plantes gasspedalen stumt mot gulvet. Motoren brøler høyt av glede, her er det spart en del på støyisolering, og den trinnløse girkassen gjør så godt den kan i samarbeid med de to elektromotorene foran og bak.

Instrumentene og kontrollene i Toyota Corolla Cross er sjarmerende enkle å betjene, og vil appellere til de som foretrekker fysiske knapper fremfor store digitale flater med mengder av muligheter. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

To av tre påstander i behold

Toyota opplyser at 0-100 km/t skal ta 7,5 sekunder, og den påstanden ser ut til å holde stikk. De sier også at bedre akselerasjon skal gjøre det morsommere å kjøre, og dessuten lover de at sjåføren vil oppleve et bedre forhold mellom bruk av gasspedalen og bilens respons.

To av tre mulige er et brukbart resultat, men som så ofte før gjør den trinnløse girkassen det vanskelig å oppfatte noen logisk sammenheng mellom gasspedal, turtall og hastighet.

Men det spiller egentlig ikke så stor rolle. Toyota Corolla Cross henter seg inn igjen med sjarm og komfort.

Toyota Corolla Cross har som så mange andre modeller fra den produsenten en trinnløs girkasse, som betyr at motoren ruser opp med stor entusiasme og ikke så rent lite lyd når du minst venter det. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Massiv grill

Bensinmotoren på 2,0 liter lever ifølge produsenten 152 hk og 190 Nm. Sammen med de to elmotorene skal effekten være 197 hk, men samlet dreiemoment er ikke oppgitt. Toppfarten ligger på 180 km/t, og tillatt hengervekt er 750 kg.

Oppgitt forbruk er 0,54 liter per mil, og med dagens drivstoffpriser er det ganske bra for det som oppleves som en romslig SUV i C-segmentet.

Den massive grillen kan kanskje gi inntrykk av at den er større, men den havner i gruppe med Nissan Qashqai og Peugeot 2008.

Prisen starter på 455.700 kroner for den rimeligste utgaven kalt Active, og det skal være mulig å bestille bilen nå.

Med noen kryss i tilvalgslisten kommer Toyota Corolla Cross med panorama glasstak som gjør at det også blir lyst og trivelig i baksetet. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Jordnær

Bilen bygger på TNGA-C plattformen, og plasserer seg størrelsesmessig mellom Toyota C-HR og RAV4. Designen ligner såpass mye på sistnevnte at det et øyeblikk oppsto tvil om hvorvidt det hadde skjedd en forveksling i kalenderen.

Men når en ser nærmere etter er Toyota Corolla Cross snillere, rundere, og litt mer jordnær med lavere bakkeklaring enn RAV4.

Firehjulstrekket besørges av den bakerste elmotoren, og er nok mer tenkt som en hjelpende hånd i bratte kneiker enn noe du utforsker de dype skoger med.

En liten avstikker blant spanske vinranker illustrerer at den tar seg godt frem i det lokale landbruket, og da aktiverer den også en smart kamera-funksjon som lar deg se «gjennom» bilen.

Toyota Corolla Cross kan kjøre ut blant vinrankene i Spania uten å møte på noen særlige problemer. Når den merker at du har valgt den smale stien aktiverer den kamera som lar deg se steiner og hindringer langs siden og delvis under bilen. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Mild klagesang

Noe annet Toyota Corolla Cross håndterer bra er hull, humper og ruglete veidekke. Fjæringen er satt opp såpass mykt at det minner om en gammel amerikaner fra den mer kostbare enden av pris-skalaen.

Heldigvis hverken ruller eller duver den, og når en sving på landveien viser seg å være en halvt utviklet rundkjøring, biter den seg lydig fast med kun mild klagesang fra dekkene.

Motoren ruser opp når du minst venter det, men etter å testet en rekke elbiler i det siste er lyden av en forbrenningsmotor kjærkomment.

Blandingen av elektrisk og bensindrevet fremdrift har i femte generasjon greid å viske ut alle rykk i napp i overgangen fra det ene til det andre, og bortsett fra godlynt brumming er det kun de digitale instrumentene som forteller deg hva som foregår.

Toyota Corolla Cross har mjukt oppsatt fjæring som sluker ujevnheter, og minner litt om en gammel amerikaner. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Pickup-speil

Toyota Corolla Cross definerer komfort gjennom brukervennlighet, i stedet for isolasjon fra omgivelsene. De digre sidespeilene kunne passet på en pickup, og lager en god del vindstøy i høye hastigheter. Men de gir skikkelig god oversikt bakover, noe som føles trygt.

Knappene for å skru på varme i setet og rattet er svært aktuelle her i landet, og Toyota har laget dem såpass solide at selv de største arbeidsnevene med letthet vil klare å betjene dem.

For å justere temperaturen er det nok å skru på en knott, og for den kundegruppen som liker å kjøre Toyota Corolla vil nok det passe helt utmerket. Poenget er at den kundegruppen er både stor og svært trofast, noe mange andre produsenter nok kunne ønske seg.

Ifølge Toyota har de solgt mer enn 50 millioner Corolla over en periode på 55 år og 12 generasjoner. De oppgir også at salgsmålet er 400.000 enheter i året, med 9% prosent markedsandel i 2025.

Bagasjerommet i Toyota Corolla Cross er passe stort med 433 liter, som kan økes til 1.337 liter ved å slå ned setene. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Middels utakt

En porsjon av den kaken på 400.000 Toyota Corolla Cross kommer helt sikkert til å få norske skilter, selv om det tilsynelatende selges lite annet enn elbiler her i landet.

NØKKELINFO: Toyota Corolla Cross Motor: 2,0L bensin Drivlinje: Mild hybrid, firehjulsdrift HK/kW/Nm, system: 197/145/– HK/kW/Nm, forbrenningsmotor: 152/122/190 0-100 km/t: 7,5 sek Toppfart: 180 km/t L/B/H: 4.460/1.825/1.620 Forbruk: 0.54 l/mil CO2-utslipp: 122 g/km Bagasjerom: 433/1.337 liter Tilhenger: 750 kg Priser: Denne modellen: 495.900 kroner. Med utstyr: 495.900 kroner Pluss: Komfortabel fjæring, gode seter

Gir miljøalibi uten ledning

Sjarmerende enkel å kjøre Minus: Trinnløs girkasse

Mye motor og vindstøy, og lite lydisolering

Mild hybrid er en utdøende rase i markedet Design: Mildere og snillere utgave av RAV4 Kjøreegenskaper: Komfortabel og trygg Ytelser :Sprek nok, men langt fra noen sportsbil Plass: Gjennomsnittlig for SUV i C-segmentet Mye for pengene: Driftssikker bil som nok holder i mange lange år. Konklusjon: Det tryggeste valget for innbitte Corolla-fans Score: 7/10

Kinesiske NIO feiret nylig ett år i landets dyreste salgslokaler på Karl Johan, og kunne melde om et foreløpig salg på 905 biler. De tilbyr også SUV, med mengder av utstyr, batteridrift og personlig service.

Men sittende i de godt polstrede setene er det lett å forstå at mange velger å bytte inn den gamle Corolla-en i en ny.

Toyota Corolla Cross er nyeste utgave av en modell Toyota har solgt i 55 år, og ifølge dem i mer enn 50 millioner eksemplarer. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Den byr ikke på noen overraskelser, og er bare en litt større og bedre utstyrt versjon av den samme bilen de hadde før, og den før der igjen, og som sikkert en del av foreldrene deres også kjørte rundt i.

Solen går ned over vinrankene i Spania, og det er ikke fritt for lavmælt nynning i middels utakt sammen med Tim McGraw når han synger «I like, I love it, I want som more of it».