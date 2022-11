I mange steder av landet våknet vi til minusgrader i dag. Det betyr også at mange måtte skrape is av rutene, før de kunne kjøre avgårde.

Dessverre er det også noen som ikke tar seg bryet med å gjøre det, selv på dager som dette. Slik som bilføreren i 50-årene som torsdag morgen ble stoppet av politiet i Troms, i Målselv.

Avisen Nordlys skrev først om hendelsen, som gjorde at sjåføren brått ble fotgjenger:

Ikke uvanlig

– Dette er langt unna tilstrekkelig utsyn til å ferdes i trafikken. Skrap rutene skikkelig eller la bilen stå! skriver politiet på Twitter.

Førerkortet ble midlertidig beslaglagt.

At dette dessverre ikke er svært uvanlig, viser tall fra Utrykningspolitiet. Hver vinter får flere hundre bilister forenklet forelegg for å kjøre med for dårlig sikt.

Hvis du skrapet rutene for dårlig og blir stoppet av politiet, koster det deg 2.600 kroner. Hvis sikten er virkelig dårlig, mister du førerkortet.

Du må skrape minimum det feltet som dekkes av vindusviskerne. Et «kikkehull» som dette er absolutt ikke forsvarlig.

Minimum viskerfeltet

Men hvor går grensen for hva som er akseptabelt – og hva som definitivt ikke er det? Det har vi i Broom tidligere spurt UP om:

– Kravet er at man skal ha tilstrekkelig utsyn til alle sider. På frontruten må minst viskerfeltet være rent. I tillegg må det være fri sikt til begge sider gjennom sidevinduene. Dersom det er slurvet med dette, vil resultatet bli et forenklet forelegg

– Er sikten sterkt begrenset forover og til sidene kan resultatet bli anmeldelse og forelegg, og som regel blir da også førerkortet beslaglagt for en periode, sa daværende UP-sjef Runar Karlsen, til Broom.

Jeg kommer rundt svingen og tror nesten ikke mine egne øye

