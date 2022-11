Mye har vært skrevet om problemer rundt lading av elbil. Det handler om kø på ladestasjonene, en jungel av ulike apper og også at det er veldig vanskelig å vite hva du faktisk må betale for strømmen når du lader.

Men nå er enklere løsninger på vei inn. En av dem som har jobbet med dette en stund er Uno-X. I dag åpnet de sin første lynlader i Norge, på Gulskogen i Drammen.

Dette blir den første i et nettverk av enkle og effektive lynladere for elbil, der kunden betaler med vanlig betalingskort, uten krav til abonnement eller ladebrikke.

De kommer også med en annen nyhet mange nok vil sette pris på. Ladeprisen oppgis tydelig i kr/kWt, på både lynlader og i prismast. Det siste har vært en selvfølge for bensin- og diesel i en årrekke. Nå kommer det altså endelig også for strøm.

Betaling kan gjennomføres ved tæpping av kort eller ved bruk av kort og kode.

CELEBERT BESØK: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Ole Robert Reitan, CEO Reitan Retail, åpnet i dag Uno-X sin lynlader på Gulskogen i Drammen. Foto: Word Up

Flere på gang

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og CEO i Reitan Retail, Ole Robert Reitan, sto for den offisielle åpningen. Reitan varsler at flere tilsvarende lynladere snart er klare for åpning.

– Potensialet er betydelig, med tanke på alle stedene vi har REMA 1000-butikker i hele Norge, og vi gleder oss til å åpne en rekke lynladere i tiden fremover, sier Reitan.

ENKELT: Her kan du bruke bankkortet til å betale for strømmen, det er en løsning mange har etterspurt på ladestasjonene. Foto: Word Up

Opp til 300 kW

– Elektrifisering er viktig for å redusere utslipp fra transportsektoren, og med vår ambisiøse satsing på elbillading ønsker vi å bidra til mer bærekraftig mobilitet både i Norge og Danmark. På mellomlang sikt skal 1.000 biler kunne lade samtidig på våre lynladere, sier Vegar Kulset som er administrerende direktør i Uno-X Mobility, i en pressemelding.

Lynladerne kan lade med opp til 300 kW og skal legge til rette for enkel og effektiv lading langs veiene.

