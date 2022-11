– Det er en trend at sjåfører av elbil skylder på bilens automatikk, at den reagerte for tregt og at de dermed ikke klarte å unngå ulykken i tide, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Forsikringsselskapet hadde fram til oktober registrert en økning på 10 prosent i antall bilskader.

Brandeggen sier flere nye elbiler har store skjermer som kan ta oppmerksomheten bort fra kjøringen – og at de ser en trend at elbil og hybrid samlet har betydelig høyere risiko for skade.

Han sier disse har en skadefrekvens som er 25 prosent høyere enn rene fossile biler.

– Det kan se ut som at jo sikrere bilen er, jo større sjanser tar enkelte sjåfører. Når vi leser deres forklaring i skademeldingene, er det gjentakende at de stoler for mye på datasystemet i bilen, som kun er ment å være en støtte for sjåføren. Når føreren stoler for mye på førerstøttesystemene og av den grunn følger mindre med på trafikken, øker skaderisikoen og skadene, sier Brandeggen.