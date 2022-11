Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



ASTON MARTIN: I 1972 lanserte Aston Martin en restylet V8-modell, som fjernet den kantede fronten og de rette linjene på DBS V8 og erstattet de med mykere former og et, i manges øyne, vakrere karosseri.

Nykommeren den gang så ganske enkelt mer muskuløs ut, godt hjulpet av luftinntaket og senere «power bulge»-opphøyningen på panseret, samt karikaristiske luftuttak og Coca Cola-flaske-linjer på sidene. Designen signert William Towns, preget bilene fra merket i flere tiår etterpå.

SLEKTSKAP TYDELIG: V8 som coupé slekter kanskje mest tydelig på forgjengeren DBS V8. Merk deg åpent luftinntak på panseret. Foto: Max Earey

ZF eller Torqueflite

Under panseret sitter den gedigne motoren, en 5,3-liters V8 med direkte bensininnsprøytning fra Bosch, akkurat slik DBS V8 hadde hatt.

Man kunne velge mellom femtrinns manuell ZF girkasse eller Chryslers mer bedagelige tretrinns-automatgir Torqueflite, som Bristol Cars skulle sverge til i en mannsalder.

Stort sett ble ikke effekten oppgitt den gang, men Aston Martin mener i dag at de fleste av disse bilene leverte omkring 320 HK og 488 Nm.

Null til 60 mph (0-97 km/t) tok 6,6 sekunder og toppfarten var cirka 260 km/t.

LUKKER IGJEN: I 1978 kom V8 som kabrioleten Volante. Fronten fikk «Oscar India»-look, med lukket grill og «power bulge» (fremfor inntak) på panseret. Foto: Max Earey

Bond-bil

Fra april 1972 til juli 1973 ble det bygd 289 eksemplarer av første generasjon AM V8.

I 1977 kom en kraftigere V8 Vantage som etter sigende kunne akselerere fra 0 til 100 km/t raskere enn en Ferrari Daytona, og fristet med en toppfart på 274 km/t.

I juni 1978 kom en Volante-variant for de som ønsket seg kabriolet. AM V8 ble bygd frem til 1989, men det var i 1987 at coupé-utgaven var med i James Bond-filmen «The Living Daylights».