Gammel råner-Volvo satte prisrekord

Volvo 140-serien ble lansert i 1966 som 1967-modell og var egentlig en erstatter for Volvo Amazon – selv om bilene ble produsert side om side i fire år.

Under det minimalistiske og funkislignende karosseriet, med rette og glatte flater milevis ifra Amazon-designet, fant vi veldig mye teknikk fra nettopp Amazon. Riktignok noe oppgradert.

Suksessen uteble ikke for 140-serien. Etter en litt trå start, ble modellen en bestselger både i Norge og Sverige i mange år. Helt til 240, som langt på vei var en facelift av 140, tok over.

Klassisk og minimalistisk 60-talls design preger Volvo 140-serien. Denne bilen er fra 1971 Foto fra bringatrailer.com.

Prisene øker, øker og øker ...

Dermed var bilene et svært vanlig syn på veiene. Lenge, for de var solide og driftssikre som får andre. Rust var gjerne det som satte spikeren i kistelokket.

Biler som det går mange av blir sjeldent særlig verdifulle. De er for vanlige. 48 år etter at produksjonen av 140-modellen stoppet, finnes det fortsatt mange slike biler. Nå oftest som hobbybil i en eller annen form.

Likevel har prisene steget, mye og fort, de siste årene. For noen år siden fikk man en helt ålreit slik bil til 40.000-50.000 kroner. Nå koster fine biler fort 100.000 kroner. Skikkelig fine, eller spesielle biler, omsettes for 150.000 kroner eller mer. Mer enn en tredobling, der altså. Men det ser ikke ut til å stoppe. Pris-pila peker fortsatt oppover.

Slik ser «tidsmaskinen» ut innvendig. Ganske delikat? Foto fra bringatrailer.com.





500.000 kroner

For forleden ble nettopp en Volvo 142 fra 1971 solgt for det vi tror må være en solid rekord.

Bilen ble solgt via den anerkjente bilauksjons-siden, Bring A Trailer. De er kjent for å få godt betalt for sine biler.

Det var nok likevel flere enn oss som satte ettermiddagskaffen i vrangstrupen da vi så hvilken pris bilen oppnådde. Vi snakker om 50.000 dollar. Eller 500.000 kroner (+ moms om man ville tatt den til Norge)

Da snakker vi ikke en gang om en original bil. Snarere tvert imot. Det er det både et visst råner-preg og racing-stuk over denne. I form av tilbehørsfelger, avplukket støtfanger foran, spoiler, ettermontert takluke, oppgradert understell, annet ratt og sort-lakkerte lister, bare for å nevne noe.





Motoren er en trimmet B20, med bensininnsprøyting . Foto fra: bringatrailer.com.

Velholdt, påkostet og trimmet

Nå skal det også bringes til torgs at bilen er betydelig påkostet og at den ser både fin og velholdt ut. Det er en E-modell, vanlig i USA, sjelden her hjemme. Men det betyr blant annet at B20-motoren er utstyrt med Bosch D-jetronic bensininnsprøytning.

Dessuten er det tett mellom rosinene i denne bil-pølsa. Vi kan kjapt nevne girkasse med elektrisk overdrive, GT-instrumenter, skinnseter, overhalt og trimmet motor som er borret opp til 2,1-liter. Effekten skal nå ligge godt over over de originale 130 hestekreftene.

Den er også bygget om med giroverføring og girstang fra en Volvo 1800. Det betyr kort girspak, framfor den lange original-spaken.

Kanskje er det nok likevel bilens historikk som sender prisen i været her? Uten at vi helt kan forklare, eller forstå det heller …

Volvo 142-en framstår som litt foroverlent og med råner- og racing-preg. Foto fra bringatrailer.com.

Ombygget i 1972

I følge historien skal bilen ha blitt ombygget med deler fra IPD allerede i 1972, da den hadde gått 17.000 kilometer. IPD er et forma som leverer ulike trim og tuningdetaljer til blant annet Volvo.

IPD høres unektelig litt fett ut, men det står for noe så alminnelig som Import Parts and Distributing. De lever i beste velgående og leverer fortsatt moro-utstyr til ulike Volvo-modeller.

Bilen har den dag i dag IPD eksosmanifold og toppdeksel, og sikkert noen andre deler også. Den er videre utstyrt med lavere og stivere fjæring og støtdempere fra Bilstein og polyuretan-foringer i understellet.

Akkurat denne bilen er også omtalt i det legendariske amerikanske biltidsskriftet Road and Track i juni-utgaven i 1974.

Bilde fra «Road and Track» i juni-utgaven fra 1974.





Hvor vil det ende?

Det å bygge om en gammel Volvo til dette spekket koster riktignok noen kroner, men ikke noe hinsides beløp. Det er heller ikke noen rakettforskning er det ikke snakk om. Det er fortsatt en Volvo.

Men at den drar med seg mer eller mindre en autentisk historie fra tidlig 70-tall betyr nok en god del. Selv om bilen har blitt både oppgradert og endret siden den ble ombygget i 1972 og testet i 1974.

Men som alltid: En vare er verdt det noen er villig til å betale. Noen mente tydeligvis at en halv million kroner – det er den verdt.

Vi ønsker uansett både den nye eieren og ikke mist bilen, lykke til! Vi håper den får et godt billiv videre! Samtidig som vi ikke helt kan la være oss å undre oss over prisen den ble solgt for. Og ikke minst – hvor vil det ende?

