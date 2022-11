Bakrutesjalusi, eller laksetrapp som det også ble kalt, kom som ei kule mot slutten av 70-tallet og hadde storhetstiden da og tidlig på 80-tallet. Dette var så og si obligatorisk på det som fantes av ungdomsbiler, enten det var Datsun Cherry, VW Boble, eller Opel Ascona.

Dette måtte man bare ha, om man skulle være på høyden!

Gjerne kombinert med krommede felgringer, vippe-takluke i glass og hvite nakkeputetrekk. Hadde du i tillegg en Pioneer komponent-stereo med equalizer, da var du liksom i mål.

Nå er laksetrappa mer eller mindre helt borte. Men på Oslo Motor Show fikk Broom-gutta et hyggelig gjensyn med den gamle biltrenden, på flere av bilene som stod utstilt i klassikerhallen.

Gode minner

– Det er alltid moro å se en bil med laksetrapp. For oss som vokste opp i den perioden da dette var på sitt hotteste, vekker det mange gode minner, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

Ford Cortina var en av bilene som fikk litt sporty look med laksetrapp i bakvinduet. Illustrasjonsfoto fra Broom.

Han, Knut Skogstad og Vegard Møller Johnsen snakker om nettopp laksetrapp i BroomPodden. Her avsløres blant annet at du kan få god pris, om en du har et pent bakrutesjalusi liggende ...

Startet med Lamborghini

Uten at vi skal være skråsikre på det, tror vi at Lamborghini Miura (1966) var den første bilen som kom med bakrute-sjalusi originalt. Senere fulgte flere tøffe biler som Lancia Stratos og Lotus Esprit opp. Alle biler som kledde det.

Etter hvert kom de altså i handelen som et svært populært tilbehør til de aller, aller fleste biler.

Annonsene for disse fortalte om mindre smuss og sjenerende sol inn gjennom bakvinduet, samt et mer sporty utseende.

Tøffe Lancia Stratos var definitivt en bil som kledde sjalusiet og en av få som hadde dette originalt. Foto: Broom

Stoppet brått

Dessuten var de relativt billige, de kostet vel rundt 300-400 kroner om vi ikke husker feil. De var enkle å montere med skjøre klips (som ofte brakk) som man dyttet innunder gummilista på bakvinduet.

På ett eller annet tidspunkt på slutten av 80-tallet våknet mange opp og så hvor dølt dette egentlig var på mange vanlige biler. Sjalusiet ble dermed plukket av og hengt på en spiker på garasjeveggen... Der henger det kanskje fortsatt?

(Denne saken ble først publisetrt på Broom).