Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



ELBIL: Rekkevidde er et av de mest vesentlige tallene å studere nøye, når du vurderer en elbil. De aller fleste elbiler som selges i dag – det er litt fristende å si alle – har rekkevidde nok til å kunne kjøres rundt i bynære strøk.

Det er først når fjellet kaller, temperaturen synker og køen tetter seg til på vei ut av byen at dårlig rekkevidde virkelig bør bekymre. Det finnes også sportslige folk som kjører første generasjon Nissan Leaf, BMW i3 og Mitsubishi i-MiEV på tur, men spesielt behagelig er det neppe.

Hvilke sving-behov har du egentlig?

Men hva om du ikke har til hensikt å kjøre så langt? La oss si at du er mer opptatt av hvordan elbilen er å kjøre i byen, for du skal frakte barn til de mange fritidsaktivitetene og kolleger til møter.

Da kan det være vel så interessant å betrakte et tall det snakkes lite om, men som har en del å si for bykjøring: Svingdiameter.

Her er det bemerkelsesverdige forskjeller mellom bilprodusentene.

Praktisk i byen

Glem Honda e med sine 8,6 meter, for dette er en liten bil du vil slite med å lokke mange kolleger inn i. Mer interessant er det å starte med BMW i3 som det er solgt over 29.000 stykker av. Straks du ratter denne bilen rundt i byen, merker du at svingdiameteren på 9,9 meter er særdeles hendig.

BMW i3 er gått ut av produksjon, men Volkswagen-konsernets såkalte MEB-plattform er stadig aktuell for mange nordmenn. MEB står for Modularer E-Antriebs-Baukasten, og betyr ganske enkelt at det er en elektrisk plattform som kan tilpasses forskjellige biltyper innenfor konsernet.

Det fascinerende med denne plattformen som utgangspunkt, er at svingdiameteren er imponerende liten. Det betyr at selv de større elbilene er forholdsvis lette å håndtere i trange parkeringshus. VW ID.3, ID.4 og Audi Q4 e-tron er alle MEB-basert og har 10,2 meters svingdiameter. En Tesla Model 3 har langt dårligere 11,8 meter, mens en Hyundai Ioniq 5 ligger på 12 meter.

På papiret fremstår kanskje ikke forskjellen som gedigen, men i praksis vil du legge merke til kjørbarheten det medfører å ha bil med liten svingdiameter.

Når du skal kjøpe din neste elbil er det tallene for bagasjerom, hurtiglading og rekkevidde som naturlig nok teller mest, men ikke glem svingdiameter. Å velge riktig her kan ha mye å si når du forviller deg inn i de trangeste parkeringshusene.

Svingdiameter er avgjørende for smidigheten. Foto: Martin Jansen

Svingdiameter, et lite utvalg

Bilmodell Svingdiameter

Honda e 8,6

BMW i3 9,9



VW ID.3 10,2



VW ID.4 10,2



Audi Q4 e-tron 10,2



Mini Cooper SE 10,7



Citroën e-C4 10,9



Tesla Model 3 11,8

Hyundai Ioniq 5 12,0

(Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV))