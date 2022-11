Selger nesten ikke en eneste elbil: – En helt vill utvikling!

– Vi ser at nordmenn har bedre råd enn noen gang. Interessen for sportsbiler har virkelig økt de siste årene, og det har blitt mer akseptabelt å bruke mye penger på bil.

Det forteller Trond Pettersen, som eier og driver Pettersen Autoimport i Oslo.

De har spesialisert seg på å selge biler med litt ekstra entusiastfaktor. Og til tross for elbilens inntog, selger de knapt en eneste bil med elektrisk motor.

– Det som var en veldig sær sportsbil for 12 år siden, har nesten blitt litt mainstream i dag. En spesialmodell fra Porsche for eksempel, var det så vidt interesse for i 2010. I dag står kundene i kø, så det har helt klart vært en vill utvikling, sier Trond.

Biler med sjel

Han startet med to tomme hender tilbake i 1996 og har bygget opp bilbutikken – stein på stein.

– I dag selger vi rundt 200 biler i året, men vi har aldri hatt fokus på størst mulig volum. I stedet handler det om å selge biler med litt ekstra sjel. Det er gjerne snakk om motorsterke biler med mye utstyr. Jeg pleier å si at vi kun tar inn biler jeg kunne eid selv, smiler Trond.

I bilbutikken på Kalbakken oser det lidenskap, med alt fra eldre japanske ikoner til en knall gul Lamborghini Murcielago.

– Vi trenger flere amerikanske biler på norske veier

TYSK: Det er tysk premium det går mest av. Foto: broom

Tysk premium

De siste 10 årene forteller Pettersen at de har vært spesielt store på Audi, i tillegg til Porsche, BMW M og AMG fra Mercedes.

– Hva er det heftigste du har levert ut så langt?

FRA TROMS: Trond flyttet fra Troms til Oslo tilbake i 1996. Siden har det gått i bil.

– Godt spørsmål. Jeg husker veldig godt da det kom inn en 18-åring med et par kompiser. Han kjøpte en rålekker Audi R8 på dagen – helt uten lån. Det viste seg at han hadde vunnet i Lotto. Vi har også levert ut en splitter ny Lamborghini Huracan Performante til 3,7 millioner. Det er nok den dyreste bilen som har forlatt butikken.

– Er det noen spesifikke modeller som har pekt seg ut, salgsmessig?

– Gjennom årene finner vi jo ulike «hester» man kan satse på – biler det er god interesse rundt. Det beste eksempelet på det, er nok Audi RS 6. Den har det lenge vært god interesse for i Norge, med unntak av det siste året – hvor det har dabbet litt av, forteller han.

Ståle ble lei av jobben – så startet han drømme-butikk

Lite elektrisk

Pettersen Autoimport selger knapt en eneste elbil, rett og slett fordi interessen for entusiastbiler med bensin- og dieselmotor fortsatt er stor.

– Helt klart. Biler med heftig bensinmotor har fremdeles en stor tilhengerskare. Det handler om lidenskap og følelser. Det er nok ikke alle som får den helt samme følelsen i en elbil, sier selgeren og legger til:

– Vi merker naturligvis elbilens inntog. Allerede da Tesla Model S kom til Norge, merket vi nedgang i luksusbil-segmentet. Biler som Audi A8 og BMW 7-serie solgte en del tidligere. Så gikk mange av disse kundene over til Model S, sier Trond.

Han tror også markedet for elektriske sportsbiler vil øke betydelig fremover, når det stadig dukker opp nye alternativer til dagens sportsbiler med bensinmotor.

En av Norges villeste biler: – Folk applauderer når jeg kjører forbi

Avgiftskutt startet eventyret

51-åringen som opprinnelig er fra Finnsnes i Troms, flyttet til Oslo i 1996. Samme år startet han altså Pettersen Autoimport.

– Jeg har alltid vært bilinteressert og fant ut at jeg ville starte bilbutikk. I 1996 ble også avgiftssystemet i Norge endret, så det var god timing å starte bilbutikk, forteller Trond.

Den aller første bilen han importerte til Norge var en Volkswagen Corrado G60, som også ble hans første volumselger.

– Det er veldig moro å se tilbake på den tiden og reisen dit vi er i dag. For en utvikling det har vært, avslutter entusiasten.

Test: Morsommere nybil under én million? Da skal du lete lenge!

(Artikkelen er først publisert av Broom)