– Nå er det pris-bonanza på brukte elbiler

Interessen for brukte elbiler er stor, og det er mange om beinet.

– Vi har funnet at prisene på brukte elbiler har skutt i været det siste året. Det er selgers marked, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Bruktmarkedet av elbiler er raskt voksende, men tilbudet er fremdeles begrenset. Samtidig er det leveringsutfordringer for nye elbiler som fører til at enda flere ser etter en brukt elbil.

Hele 50 prosent av alle som tenker å kjøpe elbil som neste bil, vil velge brukt, viser en spørreundersøkelse Norstat har gjort for NAF.

– Pris-bonanza

– Høy etterspørsel gir en pris-bonanza på brukte elbiler, sier Sødal.

Han viser til NAFs statistikk på bruktbilhandler fra inngåtte kjøpekontrakter. Disse viser de faktiske prisene bilene har blitt solgt for.

Det er over 160.000 kjøpekontrakter i statistikken fra NAF.

Brukte elbiler har økt mye i pris

Økningen i prisene som har skjedd i år, og sammenfaller med leveringsutfordringene på nye elbiler. En eldre Volkswagen e-Golf eller Kia Soul har nå samme pris som de hadde våren 2020. Du må tilbake til mai 2020 for å finne like høye priser på disse bilene som i dag.

– En 2016-modell Kia Soul har steget med 34.000 kroner bare siden februar i år, forteller Sødal.

I februar 2022 kostet en Kia Soul 2016-modell i gjennomsnitt 92.000 kroner, mens snittprisen i slutten av august var 126.000 kroner.

Ferskt bruktmarked for elbiler

PRISØKNING: En 2016-modell Kia Soul har steget med 34 000 kroner bare siden februar i år.

Markedet for brukte elbiler er fremdeles «nytt». Det gjør det mer utsatt for prissvingninger enn bruktmarkedet for andre biler.

NAFs prisoversikt viser at i perioder er verdifallet det samme som for bensin- og dieselbiler, mens det i andre perioder blir et stort press og kunstig høye priser på brukte elbiler.

– Vi er inne i en slik pressperiode nå. Lang leveringstid på nye elbiler har presset prisene opp på bruktmarkedet, spesielt det siste året. I tillegg bidrar høye drivstoffpriser kombinert med strømstøtte på hjemmelading til at flere vil ha elbil. Elbiler har sju ganger lavere drivstoffutgifter enn bensin- og dieselbiler, sier Sødal, i en pressemelding.

Vær klar over faren for overpris

Du risikerer nå å betale en overpris for brukte elbiler nå. Med krig i Europa og forlenget leveringstid på nye elbiler er det usikkert når markedet normaliserer seg.

PRISBONANZA: – Høy etterspørsel gir en pris-bonanza på brukte elbiler, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF (Foto: NAF).

– Tallene våre viser at mange eldre elbiler ligger på samme prisnivå som for et par år siden. Dette er penger du må regne med å tape når du senere skal selge bilen videre, sier Sødal.

– Sannsynligheten er stor for at vi om et par år ser et mer normalt bruktmarked og du får tilbake de vanlige verditapene på bilene. Markedet tar ikke hensyn til det du betalte ekstra da du kjøpte den brukte elbilen, sier Nils Sødal.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.