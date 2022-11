Her hoper bilene seg opp – det kan være dårlige nyheter

Med sju uker igjen av året, pågår det nå et kappløp for mange i bilbransjen. Svært mange bestilte biler skal leveres ut, samtidig er det ekstra viktig å få biler registrert før nyttår.

Fra 1. januar 2023 ligger det nemlig an til høyere avgifter. Dermed kan det være mye penger å spare på å få bilene registrert i 2022.

Da passer det ekstra dårlig at det nå er store problemer på Norges største ankomststed for nye biler. Bransje-nettstedet BilNytt.no avslører nå at det er kaos og propp på gigantiske Drammen Havn.

Tar ekstra tid

BilNytt.no har fått tilgang på et brev som er sendt ut fra Axess Logistics. De håndterer bilene som kommer inn til havnen:

«Volumene har på kort varsel blitt doblet, og båter ankommer nå så tett at ny båt legger til kai så snart forrige båt er ferdig losset. Dette har medført at Drammen Havn rett og slett mottar flere biler enn hva det er plass til», heter det i et brevet

Axess Logistics skriver også at det nå må beregnes opp mot sju ekstra virkedager for å få bilene videre.

Med flere store leveranser ventet inn de neste ukene, kan det være dårlige nyheter for både bransje og kunder.

Det er en omfattende jobb å styre alt som skjer på Drammen Havn når bilskipene kommer tett. Foto: NTB

Kjøpte konkursboet

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no. Han ikke overrasket over Axess sine logistikkproblemer.

Sjefredaktør Atle Falch Tuverud sier at mange i bransjen har ventet på problemene som nå er på Drammen Havn. Foto: Drammen Havn

– Det som nå skjer i Drammen er synd, men absolutt ikke uventet. Disse logistikkproblemene har flere i bransjen dessverre bare ventet på. Etter at Axess kjøpte konkursboet til sin største konkurrent på vårparten i år, har de fått tilnærmet monopol, men de har også fått logistikkproblemer, sier han og fortsetter:

– Utfordringen er etter det vi hører ikke plassmangel, men tiden det tar å få bilene gjennom systemet med registrering, skadesjekk, klargjøring og så videre. Det hjelper selvfølgelig ikke at det kommer svært mange nye biler samtidig nå, fjerde kvartal.

Mens Axess skylder på Drammen havn og rederiene, påpeker Drammen Havn at det er nok plass på havna hvis transportselskapet gjør ting riktig. Hvis det kommer snøfall nå, kommer man virkelig skjevt ut fra hoppkanten på årets heftige sluttspurt før elbilmomsen.

Snøfall er nå den store skrekken på Drammen Havn, da kan det virkelig bli utfordringer her. Foto: NTB

Mange de neste ukene

– Kunne dette vært planlagt bedre?

– En del av bilene har blitt noen uker forsinket inn til Drammen, men det er også flere av de ventede bilene som ikke kommer før i 2023. At dette er uforutsette volum har jeg veldig vanskelig for å skjønne. Vi har tidenes ordrereserve for nybiler i Norge og fjerde kvartal har hele tiden vært utleveringsestimat for mange biler.

– Risikerer mange kunder å ikke få bil før elbilmoms og eventuell vektavgift slår inn?

– Ja, i ytterste konsekvens. Bilforhandlerne vil nok gjøre hva de kan, og det vil sikkert bli registrert biler i romjulen, som ikke hentes før nyttår. Håpet er nok at de verste problemene i Drammen er over, og at det vil gå bedre i desember. Men det er mange som skal levere bil de neste ukene så kaoset vil nok dessverre fortsette, sier Falch Tuverud.

Fra Drammen Havn fraktes de fleste nye bilene på biltransporter, rundt til forhandlerne.

Inndratt juleferien

Han legger til:

– BilNytt.no er kjent med at juleferien er inndratt hos mange bilforhandlere, og det er leid inn ekstra personell i fjerde kvartal. Logistikkproblemene som nå er i Drammen, vil forflytte seg til forhandlerne.

– Det kan nok bli svært hektisk i romjulen for norsk bilbransje, sier BilNytt.no-redaktøren.

