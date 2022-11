Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: På tre år har andelen kinesiske biler i Norge gått fra null til ti prosent, og det er utelukkende elektriske biler det er snakk om. Pris har vært et viktig salgsargument, men også størrelse, utstyrsnivå og rekkevidde generelt har vært bra.

Etter noen års suksess med import og salg av en lang rekke elektriske varebiler fra Maxus, har RSA i Drammen en markedsandel på 15 prosent av elvarebilmarkedet. Nå har de også lansert fem personbiler fra Maxus, i tillegg til at de er importør for Suzuki, Isuzu og BYD i Norge og noen av merkene i Skandinavia og Polen.

Personbilene fra Maxus inkluderer både en femseters pickup, fem-, seks-, og syvsetere, samt Euniq6 SUV. Å kalle den en SUV med kun forhjulsdrift skurrer litt i ørene for mange og er en ulempe, men lavere pris, større bagasjerom og lengre rekkevidde er blant fordelene.

DIGITALT: Instrumentpanelet er oversiktlig og har de fleste funksjoner du ønsker under kjøring. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Billig Maxus



Prisen er imidlertid bilens største fortrinn, da 399.900 kroner er et nivå mange små elbiler ligger på. At Maxus Euniq6 selges som syvseters hybridbil i Kina sier litt om størrelsen.

I elbilen er baksetet flyttet bakover for enorm benplass og bagasjerommet er likevel på hele 754 liter og er blant de største på markedet. Og da er det i tillegg en luke under gulvet med plass til ladeledninger, dekkreparasjonsutstyr med mer.

Tilhengervekten på 400 kilo passer best til kvister og småmøbler, mens nyttelasten på beskjedne 400 kilo, betyr at fem voksne på 80 kilo ikke kan ta med så mye som en matpakke på tur.

Batteriet på 70 kWh netto gir bilen en offisiell WLTP-rekkevidde på 354 kilometer. Etter en del variert kjøring inkludert strømsløsende motorveikjøring lå vi imidlertid an til å klare 375 kilometer, så med forsiktig høyrefot bør ikke 40 mil være utenfor rekkevidde. Noe NAF bekreftet i sin store rekkeviddetest hvor de kjørte bilen helt tom for strøm.

Ladeeffekt på 120 kW skal bety at batteriet lades fra 30 til 80 prosent på 35 minutter. I kjølig høsttemperatur var ladetiden reelt 40 minutter fra 4 til 65 prosent, så teori og praksis er ganske lik.

INSPIRERENDE: Interiøret er inspirert av mange andre biler, men summen er at det ser greit og fungerer. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Brukervennlig

Betjeningen av det oversiktlige instrumentpanelet og berøringsskjermen fungerer greit fra rattet og med bestemte fingre. Uten navigasjon er du avhengig av Apple CarPlay eller Android Auto for å finne frem i ukjent terreng, men etter litt øvelse er det lett å finne frem i menyer og innstillinger. Det inkluderer 64 fargers stemningslys, klimaanlegg, stereo og batteriovervåking, samt en rekke kjøre-, komfort- og sikkerhetsfunksjoner.

Foruten den gode plassen er den opplevde kvaliteten ombord god, med kunstskinn og polstrede materialer uten at premiumfølelsen er påtrengende. Nøkkelløs betjening, trådløs mobillading og 360 graders kameraer er samtidig noe du ofte må betale ekstra for hos andre. Et stort panorama soltak trekker også opp inntrykket, men det er imidlertid et par ting det er verdt å sette fingeren på også.

ENORM: Bagasjerommet blir på hele 754 liter når du tar ut platen som gjør gulvet flatt i flukt med bakluken. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Stumpete

Understellet takler ujevnheter og asfaltskjøter ganske dårlig og bilen virker stumpete i sin oppførsel. Holder du høy hastighet i svingene er bilen mer nervøs og uforutsigbar enn mange andre høyreiste biler. Stabilitetskontrollen slår relativt sent inn, men den vil trolig redde deg hvis du virkelig mister kontrollen.

Sittestillingen er heller ikke god, spesielt for langbente. Seteputen er kort uten mulighet for tilt, mens rattet ikke kan justeres i lengden. 177 hestekrefter er dessuten i minste laget for alle med dårlig tid, da bilen er tregere enn de fleste elbilene de første meterne. 0-100 kilometer i timen på rundt åtte sekunder bør imidlertid holde for de fleste og toppfarten på 160 er mer enn nok til å miste førerkortet på motorveien.

ENDA EN: Maxus euniq6 ser ut som SUV-er flest, med enkelte lys- og andre detaljer som gir en viss identitet. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Klassisk

Fasongen på bilen er en klassisk SUV, som kan minne om alt fra Subaru Forester til Mitsubishi Outlander. Linjene, detaljene og hjulbuene har du også sett før, selv om fronten fremstår stor og flat uten en tradisjonell grill, men med luftinntak nederst.

To doble sett lykter med tre LED-lys i hver ser bra ut og lar deg se bra ut i høstmørket, selv om de ikke er adaptive. Hekken har også en stor flate, hvor en elegant lyslinje og diskret diffusor fremstår harmonisk.

Har du dårlig tid, har lange ben, holder farten oppe i svingene og kjører mye på dårlig vei er ikke Maxus Euniq6 bilen for deg. Er du imidlertid veldig opptatt av pris og setter pris på en stor bil med akseptabel rekkevidde og greit med utstyr, bør du ikke utelukke bilen. Du får neppe mer elbil for pengene.