Å være bilberger er mer livsstil enn jobb, det er hovedpersonene i TV-serien «Vinterveiens Helter» levende eksempler på. De er i gang med en ny sesong og igjen kan TV-seere i en rekke land følge med på hverdagen hos bilbergerne i Odda, Eidfjord og Overhalla.

Bilbergere er kanskje de som aller best føler trafikken på pulsen, døgnet rundt og året rundt. Hver dag gjør de en viktig jobb for å holde trafikken i gang – og det er dem vi tyr til når noe skjer. Og skjer noe langs veien, gjør det jo titt og ofte.

Da ringer vi til Viking, Falck eller NAF, som er de store aktørene på bilberging i Norge. I tillegg finnes det en lang rekke lokale bergere.

Hjelpen er uansett som regel nær, for alle nye biler som selges i Norge blir vanligvis levert med veiassistanse inkludert – i alle fall for en periode.

«Oversolgt» rekkevidde

Da elbilsalget for alvor skjøt fart i Norge for noen få år siden, var dette noe landets bilbergere også merket veldig godt. De første årene hadde de fleste elbilene relativt beskjeden rekkevidde – med unntak av Tesla – og det var daglig kost at strømtomme elbiler måtte hentes inn langs veiene.

Til syvende og sist var det to hovedårsaker til at elbilen gikk tom for strøm og måtte ha assistanse. Den ene er at sjåføren undervurderte strømforbruket, den andre var at ivrige selgere «oversolgte» den oppgitte rekkevidden bilen faktisk ville klare – mer eller mindre uavhengig av kjørestil, vær og temperatur og andre ytre faktorer som påvirker strømforbruket.

Det ble tallrike utrykninger for bilbergerne av dette!

Det var en slik første generasjons Nissan Leaf Blengsli Bilberging måtte berge åtte ganger på tre uker - på den samme veistrekningen Foto: Nissan

Bergere i skytteltrafikk

– Vi har vel aldri tjent så godt som vi gjorde den første tiden med elbiler, sa en bilberger til meg for et par år siden.

Og det har rullet ut mange flere elbiler siden da. Til gjengjeld har de fleste av dem hatt betydelig bedre rekkevidde enn de første årgangene. Samtidig har den nye og strengere målenormen WLTP gitt langt mer realistiske anslag for mulig rekkevidde. Det er heller ikke uten grunn at de fleste nå tilføyer «opp til» foran rekkeviddetallet.

Å gå tom én gang er veldig tilgivelig, to ganger kan vel også aksepteres om det går litt tid imellom, men hun som Jo Roger og Ole Henrik Blengsli i Overhalla nærmest i skytteltrafikk måtte redde, må ha vært i overkant mentalt fraværende.

Tom for strøm 8 ganger på 3 uker

– Ja, det var jo litt spesielt, forteller Ole Henrik Blengsli til Broom.

– Damen kjørte fast Namsos – Stjørdal og tilbake hver dag, en strekning på til sammen 320 kilometer tur-retur.

Hun hadde den første Leaf-generasjonen, og rekkevidden der var jo ikke all verden. Når hun så gjorde det til en vane «å glemme» å lade på Steinkjer på hjemveien, måtte det jo bli problemer.

– Det ble det til gagns?

– Ja, det kan du trygt si! Vi hentet henne langs veien og kjørte henne og bilen til nærmeste ladestasjon åtte ganger i løpet av tre uker!

Disse karene er klare for ny sesong med Vinterveiens Helter. Fra venstre Jo Roger Blengsli, Ole Henrik Blengsli, Thord Paulsen og Bjørn Lægreid. Foto: National Geographic TV / ITV Studios Norway AS

Kjøpte elbil med lengre rekkevidde

– Litt i overkant, kanskje?

– Ja, det syntes forsikringsselskapet også – de satte etter hvert foten ned og nektet å betale flere berginger. Til syvende og sist endte det med at damen solgte sin Nissan Leaf, og kjøpte en ny elbil med atskillig bedre rekkevidde, slutter Ole Henrik Blengsli.

Far og sønn Blengsli med et solid team av erfarne bilbergere driver bergingsvirksomhet i Overhalla, og dekker i alt rundt 1.700 kilometer vei opp til Nordland grense.

